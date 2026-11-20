Čak 70 % učenika u Hrvatskoj upisuje strukovne škole. Time se Hrvatska ubraja među tri europske zemlje s najvećim udjelom strukovnjaka. No samo se svaki treći učenik osjeća spremnim za posao.

Upravo je ta brojka bila polazište panela na konferenciji srednja.hr ‘Idemo u srednju!’, održanoj 6. studenog u zagrebačkom Hotelu International. O njoj su govorile Bojana Rak i Renata Ćurković, koje su predstavile projekt Job Lab.

Gdje učenici traže pomoć?

Job Lab pokrenuo je Telemach u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Udrugom Dobar dan i portalom srednja.hr. Prije samog programa provedena je anketa među učenicima. Pokazala je da žele raditi na prilagodljivosti i brzom učenju. Žele i veću smirenost u nepredviđenim situacijama te lakšu suradnju s različitim ljudima.

- Učenici koji biraju gimnazije i fakultete imaju puno veće mogućnosti od onih koji završavaju strukovne škole. Tu smo vidjeli svoju priliku, objasnila je Bojana Rak, stručnjakinja za odnose s javnošću u Telemachu Hrvatska.

Digitalno okruženje, s druge strane, učenicima ne zadaje probleme. Rak ističe da je korištenje AI alata danas potrebno. No jednako je važno kritički promišljati o njima i informacije sagledavati iz različitih kutova. Program je interaktivan i podijeljen u dva modula. Cilj mu je razviti takozvane ‘meke vještine’, one koje, kako je istaknula Rak, AI i tehnologija ne mogu zamijeniti.

U prvom modulu učenici uče komunikaciju, pregovaranje i emocionalnu inteligenciju. U drugom radionice vode kolegice iz Hrvatske gospodarske komore i Odjela ljudskih potencijala Telemacha Hrvatska. Učenici tamo uče o poduzetništvu i izradi poslovnog plana, upoznaju SWOT analizu te pišu životopis i motivacijsko pismo.

Priča iz učionice

Renata Ćurković, trenerica, coach i mentorica s više od dvadeset godina iskustva u edukaciji, podijelila je i jedan trenutak s radionica. Jedna je učenica na kraju podigla ruku, na rubu suza. Priznala je da na mobitelu provodi 17 do 18 sati dnevno.

Za Ćurković je to znak koliko je mladima potreban prostor u kojem o tome mogu otvoreno govoriti. Takvu hrabrost, naglašava, ima samo jedna osoba, a slično se vjerojatno osjeća puno više njih. Job Lab tako ne uči samo kako napisati životopis: uči učenike kako stati pred ljude, kako ostati smireni i kako ostati prisutni. To su vještine koje će im trebati na prvom poslu, ali i dugo nakon njega.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.