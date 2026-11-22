Prije par mjeseci čudili smo se kako ljudi ne znaju prepoznati što je AI generiran sadržaj. Danas i sami upadamo u tu zamku. Pogledamo neki video, ostavimo like i tek kad pročitamo komentare shvatimo da je riječ o lažnom sadržaju.

Sve veći razvoj, donosi i sve veću opasnost, a samim time i potrebu za razvojem odgovornog korištenja alata umjetne inteligencije. Ovisno o sadržaju, generirane fotografije ili videa mogu se zloupotrebljavati pa tako koristiti u svrhe ismijavanja. Kako tome stati na kraj?

Upravo se o tome raspravljalo na panelu ‘Kako se umjetna inteligencija snalazi u nastavi’, održanom u partnerstvu s CARNET-om, na obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju!’. Na panelu odgovaralo se na pitanja kakvi su rezultati kurikuluma o umjetnoj inteligenciji u školama, kako izgleda takva nastava i na koje načine nastavnici AI uključuju u svoje aktivnosti, koje su reakcije učenika i koliko ih se uključilo u ovu vrstu nastave te koji su planovi za budućnost projekta.

Milka Fofonjka, učiteljica matematike i izvrsna savjetnica u II. osnovnoj školi Bjelovar objasnila je kako problem ne leži u samom kurikulumu koji je jasno obradio etičke strane uporabe AI-ja.

- Veliki naglasak cijelog kurikuluma jest na etičkoj strani, ali učenici su i prije izrađivali takve sadržaje, za to im ne treba AI. Po meni je problem sadržaj kojim su okruženi na svim društvenim mrežama i televiziji jer tamo se prikazuju ponašanja koja mladi gledaju kao primjer, a ne bi trebao biti.

Utjecaj sadržaja kojeg mladi dobivaju sa svih strana velik je problem, ali prema učiteljici Milki Fofonjka još jedna prepreka jest ne poštivanje pravilnika i zakona.

- Mi imamo dobre pravilnike i zakone, ali oni se ne provodi. Ako učenici znaju da će za određeni postupak snositi sankciju, onda će dobro razmisliti hoće li to napraviti, ali često ne budu pravilno kažnjeni. Osim toga, s učenicima treba puno raditi, stalno ponavljati, educirati ih i stavljati ih u ulogu 'zamisli da se to tebi dogodi' jer oni jesu empatični.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.