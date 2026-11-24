Nekada su se domaće zadaće prepisivale od drugih. Znao si tko ima sigurno sve napisano, ali neće dati, znao si kome je mama napisala, od koga je pouzdano, ali i od koga nije. Nisi baš prepisivao od bilo koga, u to vrijeme to je bila svojevrsna provjera izvora.

Danas, učenici ne razmišljaju o tome jer je snalažljivost i trud zamijenio jedan prompt 'riješi mi zadaću' i par slika postavljenih umjetnoj inteligenciji. Zbog toga više se ne postavlja pitanje kako ograničiti alate već kako naučiti učenike pravilno ih koristiti.

O tome se raspravljalo na panelu ‘Kako se umjetna inteligencija snalazi u nastavi’, održanom u partnerstvu s CARNET-om, na obrazovnoj konferenciji ‘Idemo u srednju!’. Jedna od panelistica Aleksandra Mudrinić Ribić, pomoćnica ravnatelja Sektora za razvoj i primjenu tehnologija i inovacija u obrazovanju u CARNET-u, objasnila je kako izgleda nastava o umjetnoj inteligenciji u školama.

Na pitanje kako izgleda prosječan sat predmeta u kojem učenici uče kako pisati rad i odgovorno koristiti umjetnu inteligenciju, Mudrinić Ribić odgovara da je teško opisati jedan, klasičan sat jer je svaki drugačiji.

- Ne postoji prosječan sat jer je kurikulum dovoljno otvoren da svaki nastavnik u njemu može iskoristiti svoje nastavničke kompetencije i znanje. Imamo jako puno primjera dobrih praksi, a dio kurikuluma koji bih izdvojila jest onaj koji govori o tome da se pojedini elementi nastavničkog sata bave osvještavanjem o tome gdje sve možemo pronaći umjetnu inteligenciju.

Uz osvještavanje, Mudrinić Ribić navela je dodatna dva elementa - sigurno i svrsishodno korištenje UI u učenju i podučavanju te praktične primjene, izvedbe i rad s umjetnom inteligencijom.

Primjeri dobre prakse

Jedan od primjera dobre prakse dolazi iz V. gimnazije. Dio njezinih učenika nakon srednje škole odlazi studirati medicinu pa su na nekoliko sati nastave o umjetnoj inteligenciji ostavili tehnologiju po strani i raspravljali o njezinoj ulozi u kirurgiji - tko će postaviti dijagnozu i operirati: liječnik ili algoritam?

- Zapravo je to kritičko promišljanje i osvještavanje da ne trebamo biti ovisni o alatima, jer ta ovisnost, kao i svaka druga, vodi u propast. Alate treba koristiti vrlo dobro i kritički promišljeno, u svakom kontekstu.

Uz razmišljanje o umjetnoj inteligenciji tu je i praktičan rad. U srednjoj školi u Vukovaru učenici su koristili algoritme za detektiranje broja koda na lancu bicikla, a upitnici pokazuju da je većina njih zadovoljna takvim projektnim radom.

Iskustva su dobra i s nastavničke strane. Prema upitnicima, nastavnici se uz ovaj kurikulum osjećaju dovoljno sigurno jer pokriva relevantne teme, no ukazuju i na nedostatak sigurnih alata koje mogu koristiti u nastavi.

Primjera dobre prakse ima još, a dostupni su u zborniku radova na stranici brAIn. Mudrinić Ribić pozvala je sve zainteresirane i na brAIn korisničku konferenciju CUC na proljeće.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.