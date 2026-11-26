Prije si za savjet zvao roditelje, dečka ili curu, baku, djeda, prijatelja ili profesora. Danas samo utipkaš pitanje i za nekoliko sekundi imaš odgovor. Umjetna inteligencija tako više nije samo alat, nego i svojevrstan ‘digitalni prijatelj’. No, koliko ta uloga utječe na stvarne ljudske odnose?

To je bila jedna od tema o kojima se pričalo na panelu održanom u partnerstvu s CARNET-om 'Kako se umjetna inteligencija snalazi u nastavi' tijekom obrazovne konferencije 'Idemo u srednju!'. Svoju perspektivu dala je Lana Batinić sa Sveučilišnog odjela za psihologiju Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.

Umjetna inteligencija dostupna je u svako doba dana i noći, a odgovori na tvoja pitanja stižu u sekundama. Tijekom razgovora, rijetko ti se suprotstavlja, ponekad i izmišlja samo kako bi se ti osjećao u pravu, ali je li to svrha razgovora?

- Umjetna inteligencija dosta utječe na stvarne odnose među ljudima. Komunikacija putem alata je neprirodna i različita od prave, ljudske komunikacije. AI nema tu izmjenu sugovornika tijekom razgovora i praćenje neverbalne komunikacije koja nam daje i više informacija od one verbalne.

Da se komunikacijske i socijalne vještine mijenjaju potvrđuje i CARNET-ov projekt brAIn. U školskoj godini 2024./2025. putem projekta prikupljeni su podaci u 46 škola, a izvori informacija prema Batinić bili su mnogobrojni - učenici, roditelji, nastavnici, školski suradnici, ravnatelji.

- Svi su se složili da primjećuju značajan pad u socijalnim vještinama kod učenika i da ta njihova interakcija, ne samo zbog AI već i digitalizacije općenito, je prilično siromašnija, kao i njihov vokabular i način na koji su naučili komunicirati.

Pad u socijalnim vještinama najbolje se vidi u najobičnijim situacijama, onima u kojima se nekad podrazumijevalo da znamo kako se ponašati. Batinić ih opisuje jednostavnim primjerom.

- Mi nismo trebali naučiti da trebamo pokucati na vrata ureda prije nego što uđemo, oni danas stoje ispred ureda i čekaju da netko otvori vrata. I učenici kod sebe primjećuju da su im te situacije sve teže jer je puno lakše razgovarati preko poruka ili s nekim alatom umjetne inteligencije koji često podilazi i nema svoja raspoloženja i emocije, sve ono s čim obični ljudi ulaze u interakciju.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.