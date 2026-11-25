Najlakše je osuditi. Najlakše je vidjeti učenika koji ima agresivan ispad i nazvati ga 'problematičnim'. Najlakše je smatrati učenika čudnim pa ga izolirati. Najlakše je ignorirati maltretiranje, praviti se da je to sve samo dio dječje igre. Najlakše je ne učiniti ništa, ali to nije ispravan put.

Školske učionice pune su učenika koji dolaze iz različitih obitelji s različitim pričama koje možda samo oni znaju. Koliko toga se krije iza ponašanja djece i adolescenata ispričala nam je Sonja Jarebica, socijalna pedagoginja i predavačica u sklopu Alfa edkuacija. Njezino predavanje 'Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?' slušali smo na obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!'.

'Mi bi da su djeca darovita u svim područjima'

Objašnjenja problematičnih ponašanja leže u razno raznim stvarima - obiteljskim odnosima, maltretiranju, samoći, nezadovoljstvo samim sobom. Jedan od razloga jest i nemogućnost ispunjenja očekivanja, a to se u školi itekako može vidjeti.

- Da li treba smanjiti program u gimnazijama? Ja osobno mislim da treba jer se u gimnazijama i zahtjevnim tehničkim školama regrutira puno djece koja ne mogu ispuniti svoja osobna očekivanja i očekivanja roditelja i tako nastaju mentalne teškoće, a djeca su toliko darovita.

Očekivanja koja nisu u skladu s normalnim poticanjem i bodrenjem često izazivaju osjećaj gušenja. Učenici počnu lagati oko ocjena, strahuju od reakcija roditelja jer brojka u E-Dnevniku postaje jedino mjerilo uspjeha ili pak sami sebe forsiraju. No, nismo svi jednako dobri u svemu i to bi se tako trebalo gledati.

- Cijeli svijet darovitu djecu drži kao kap vode na dlanu i prepoznaju darovitost u jednom području, a mi bi da su darovita u svim područjima. Pa ne ide to tako! Onda kaže profesorica iz hrvatskog jezika 'kaj je on darovit, kod mene ništa ne pokazuje' pa naravno kada je to jako podijeljeno.

'Imamo puno pedagoških mjera, a imamo li i poticajnih?'

Prema iskustvima Jarebice, iza različitih ponašanja kriju se djeca koja svoju bol pokušavaju sakriti. Kriju se iza inata i prkosa, ali možda jednostavno ne znaju drugačije, a kod kuće ili u školi ne postoji nitko da im pokaže kako se nositi s problemima.

- Ja vam mogu sada pričati o stotinama primjera, možda su to primjeri i iz vaše škole, a da vi nikada niste čuli za to jer nismo povezani, a da znate, možda bi bili povezani i osjetljiviji. Imamo puno pedagoških mjera, a da li imamo poticajnih? Što možemo napraviti da djeca neprihvatljivog ponašanja, ona neprihvaćena, ipak postignu školski uspjeh?

Škola za tu djecu više nije samo obrazovna ustanova, oni traže sklonište, a u školi provode najčešće pet ili više sati dnevno, pet dana u tjednu.

- Što se tiče zaštitničkih čimbenika, i škola je isto zaštitnički čimbenik. Kakva je klima u vašoj školi, kakvi su međuljudski odnosi, koja je misija, vizija, koje su strategije, kako radimo, možemo li više? Naravno, umorni smo od roditelja koji nam rade pritisak i to je pitanje da li to netko treba srediti, da li roditelj uopće može doći ili se samo na pismeni poziv može odazvati?

Sonja Jarebica, socijalna pedagoginja i predavačica u sklopu Alfa edukacija | Foto: Hrvoje Boudain

'Ja vjerujem u vas, u pojedinca koji će prići'

Ponekad je najjači potez onaj najjednostavniji. Dovoljno je primijetiti, pitati ili bilo što reći kako se učenik ne bi osjećao sam. Možda se on neće odmah otvoriti, ali kako Jarebica kaže ona ni ne traži odgovore.

- Ja mu samo šaljem impuls da osjećam da nije dobro i kažem mu 'Znam da nisi spreman, ali moraš znati da uvijek možeš doći kod mene i kolegice i da možemo o tome pričati'. Nakon toga ne pokuca nikada, ali mi mahne na hodniku, onda ga nekada pozovem... Stvaranje odnosa je velika, jednostavna, ali opet duboka mudrost.

Uvijek se govori o tome što se sve može i kako bi trebalo biti, a onda na koncu ostaju samo riječi na papiru ili izgovorene rečenice negdje u kafiću tijekom razgovora. No, to ne mora biti tako jer promjena počinje upravo od nas samih - i to može biti samo jedan topao osmijeh učeniku koji sjedi sam.

- Puno toga možemo, a ništa ne činimo, ali ne da bi spasili nastavnika i učitelja od roditelja nego da to dijete spasimo, jer neki roditelji su zaista otrovni roditelji. Moramo se preispitati možemo li više. Škola sigurno može, ali ja vjerujem u vas, u pojedinca koji će prići tom dječaku i toj djevojčici koji vrišti i vapi za pomoći, rekla je Jarebica.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.