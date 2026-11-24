Učenik srednje kuharske škole, perspektivan sportaš visok gotovo dva metra, jednog je dana na nastavi ustao i krenuo prema nastavnici. Ona se uplašila jer joj je njegov hod djelovao prijeteće. No mladić je prošao pokraj nje i izašao. Tek je kasnije otkriveno što se dogodilo prethodne noći i zašto je burno reagirao na njezine riječi.

– Razgovarala sam s njim što se dogodilo. On je rekao: 'Tu noć me majka izbacila. Ušao sam kroz prozor. Njezin partner je otišao, ona je vikala, razbijala, bili su pijani, toliko je vrištala da me ponovno izbacila. Sestra me negdje oko tri ujutro pustila. Veselio sam se otići u školu. Sjeo sam da se ugrijem i da se smirim. Ali nastavnica se nije gasila. Bila je okidač da prepoznam u njoj svoju majku', ispričala je magistra socijalne pedagogije Sonja Jarebica.

Nastavnica je, naime, bila nezadovoljna rezultatima testa, povisila je ton i učenicima prigovarala da nisu riješili zadatke koje su vježbali. Nije mogla znati što je mladić proživio te noći. Upravo takvi slučajevi, upozorava Jarebica, pokazuju da se iza prkosa, agresije i neposluha mogu skrivati emocije i teškoće koje odrasli ne prepoznaju.

Kada je prkos dio odrastanja, a kada vapaj za pomoć?

O tome je Jarebica, koja više od 40 godina radi s djecom i mladima s problemima u ponašanju, govorila na konferenciji 'Idemo u srednju!'. Njezino predavanje nosilo je naslov 'Je li problematično ponašanje učenika u školama samo vapaj za pomoć?', a iskustva iz prakse dijeli i kroz Alfa edukacije.

Objasnila je da treba razlikovati djecu u riziku, djecu s teškoćama i djecu s razvijenim poremećajima u ponašanju. Rizični obrasci mogu se prepoznati već u predškolskoj i ranoj školskoj dobi, ali ne znači da će svako dijete s teškoćama razviti ozbiljan poremećaj.

Problematična ponašanja pritom nisu samo agresija, prkos i nedisciplina. Teškoće se mogu očitovati i povlačenjem, usamljenošću, depresivnošću i anksioznošću. Važno je uzeti u obzir i adolescenciju, razdoblje intenzivnih emocija, impulzivnosti, traženja samostalnosti i slabijeg procjenjivanja rizika. Dio mladenačkog suprotstavljanja odraslima stoga je razvojno očekivan. No, upozorava Jarebica, neki učenici u srednju školu dolaze s godinama nagomilavanih teškoća.

– Dolaze nam u prvi razred srednje škole s naučenim ponašanjem, s naučenim stilom kojim se spašavaju od mnogih situacija jer se tako brane od niskog samopouzdanja. Pokazatelj je to unutarnjih i dubljih procesa u kojima se djeca ne znaju nositi s emocijama, objasnila je.

Majka ga je krivila za svoju bolest, a on je bijes iskaljivao u školi

Posebno potresan primjer odnosi se na učenika trećeg razreda srednje škole čija je majka bila teško bolesna. Uspoređivala ga je s braćom i sestrama te mu govorila da sramoti obitelj i da od njega nikada ništa neće biti.

– Majka je bila u terminalnoj fazi, prije nego što je umrla. Ona mu je još više povećavala krivnju riječima: 'Da si valjao, ja ne bih oboljela.' Svaki dan dolazio je u školu i prkosio nastavnicima, pogotovo ženskom osoblju. On je majku njegovao, čak joj masirao i bojao se njezina gubitka. Kada ju je pitao zašto mu stalno govori ružne stvari i voli li ga, ona bi šutjela, ispričala je Jarebica.

Jednog je jutra došao na nastavu izrazito uznemiren. Nastavnica ga je više puta pokušala smiriti, a kada nije uspjela, upisala mu je bilješku. Učenik ju je pitao zašto je to učinila, no ona mu nije odgovorila.

– Ona je zašutjela. Bio je poprilično bijesan, digao se, bio je prkosan i inatljiv. Njegov glas govorio je da ima prijeteće namjere. Njemu je okidač bilo ono što je imao tu noć doma. Slomio je sve što je mogao slomiti u tom razredu. Nije dirao nikoga fizički, opisala je.

Šutnja nastavnice, objasnila je, podsjetila ga je na majčinu šutnju. To ne opravdava uništavanje učionice, ali pokazuje koliko naizgled bezazlena situacija može potaknuti snažnu reakciju učenika koji proživljava ozbiljnu emocionalnu krizu.

Odlikašica je napadala roditelje, a iza agresije se skrivala depresija

Jarebica upozorava da odlične ocjene nisu jamstvo dobrog mentalnog zdravlja. Kao primjer navela je gimnazijalku koja je do trećeg razreda prolazila s prosjekom 5,0, ali je istodobno pokazivala izrazitu agresivnost.

– Bila je u gimnaziji, 5,0, prkosna prema svima, sve je obezvrjeđivala. Smatrala je da nitko nije vrijedan nje. Do trećeg razreda prolazila je s 5,0. Agresivna kod kuće i fizički napadala vrlo uspješne roditelje, pogotovo majku. Nikako se nije mogla smiriti, ispričala je.

Kada je Jarebica uključena u slučaj, prepoznala je da se iza ponašanja krije depresija. Učenica je hospitalizirana, prekinula redovito školovanje i nakon dugotrajnog liječenja završila četvrti razred dopisne gimnazije.

– Upisala je otprve medicinu i psihologiju, sad je prošlo šest godina. Nije ništa pokrenula jer je predugo bilo to skriveno između prkosa i agresije. Intervencija je, po mojem osobnom mišljenju, došla prekasno, rekla je Jarebica.

Istaknula je da su ocjene u hrvatskim školama često glavno mjerilo uspjeha, zbog čega učenici teško razvijaju osjećaj vlastite vrijednosti neovisno o postignućima.

Prijatelje je pronašao među huliganima i počeo donositi novac

Osjećaj nepripadanja također može potaknuti rizično ponašanje. Jarebica je ispričala slučaj dječaka koji je osnovnu školu završio s prosjekom 5,0, ali nikada nije razvio blisko prijateljstvo. U sedmom razredu djevojčice su ga tijekom sukoba pljunule, a nakon upisa u prestižnu gimnaziju ostao je usamljen.

Tijekom pandemije počeo je lutati gradom te je upoznao skupinu huligana povezanih s Bad Blue Boysima.

– Oni su ga pozvali, on je prišao, pitali su ga ima li novac, on je dao novac. Rekao je da im može svaki dan donijeti novac jer je konačno imao prijatelje, konačno je pripadao nekome, konačno mu se netko divio, konačno mu je netko rekao: 'Buraz, daj sutra donesi 30 eura.' On je bio presretan, opisala je.

Dječak je promijenio izgled, obrijao glavu, počeo nositi odjeću povezanu s navijačkom supkulturom i postao nasilan prema obitelji. Jednom je bejzbolskom palicom napao oca. U gimnaziji je, međutim, i dalje bio odličan i gotovo neprimjetan učenik.

Problemi su trajali dulje od godinu i pol. Preokret je nastao kada je obitelj pristala pozvati jednog mladića iz navijačkog okruženja u svoj dom.

– Roditelji koji su visokoobrazovani i na visokom položaju teško su prihvaćali da jednog od Bad Blue Boysa prime u svoju kuću, a bio je benigan i samo je tražio prijateljstvo jednog srednjoškolca. Kupili su Coca-Colu i pizzu i počeli su se družiti. Kad je srednjoškolac pao na popravnom, ovaj ga je izvukao i danas su prijatelji, jedan radi, a jedan studira, ispričala je.

Žrtva zlostavljanja na kraju je prijetila nastavniku smrću

Još jedan učenik, koji je tijekom osnovne škole bio odličan, odrastao je u teškim obiteljskim okolnostima i trpio vršnjačko nasilje. Nakon odlaska sestre iz obiteljskog doma ostao je bez važne podrške, a problemi su se nastavili u srednjoj školi.

– Bio je provociran, vrijeđan. Jedan dan odlučio se potući s dečkima, njih pet vrijeđalo ga je i pljuvalo na njega. Kako je počeo raditi probleme, tako su nastavnici rekli: 'Što je s tobom? Padaš nam u očima, zvat ćemo Centar, zvat ćemo tvoje roditelje', ispričala je Jarebica.

Učenik je postajao sve prkosniji, a na kraju je isključen iz škole nakon verbalne prijetnje smrću članu nastavničkog osoblja. Takve prijetnje zahtijevaju ozbiljnu reakciju, no Jarebica ističe da je važno prepoznati i dugotrajno zlostavljanje koje im je prethodilo.

Savjeti nastavnicima: Kritizirajte ponašanje, ne učenika

Jarebica naglašava da se iza teškoća mogu nalaziti obiteljski sukobi, zlostavljanje, usamljenost, pritisak ocjena i nedostatak emocionalnih vještina. Pritom upozorava da ni visokoobrazovani i imućni roditelji nisu jamstvo zdravih obiteljskih odnosa.

Unatoč tome, nastavnici mogu biti važan zaštitni čimbenik. Neki od savjeta koje je dala učiteljima i ostalim odraslima koji su se našli na predavanju su da učenicima koji pokazuju teškoće pristupe nasamo, smireno i bez osuđivanja kao i da izbjegavaju sarkazam, ponižavanje i uspoređivanje s drugima. Nužno je i da prepoznaju učenikove dobre strane, umjesto da se usredotoče samo na pogreške. Za škole je važno da sustavno poučavaju prepoznavanje i regulaciju emocija te socijalne vještine, ali i da prate nagle promjene ponašanja i uspjeha te prema potrebi uključe stručne suradnike.

Umjesto prijetnji i omalovažavanja, Jarebica predlaže drukčiji način obraćanja učeniku koji ometa nastavu.

– Ovo tvoje ponašanje nije dobro i stvarno me ljuti. Znam da možeš i tražim od tebe da to pokažeš, navela je kao primjer.

Nastavnike je pozvala i da učeniku koji prolazi kroz teško razdoblje jasno daju do znanja da imaju vremena za njega, čak i ako u početku odbija razgovor.

– Radim s najtežom populacijom i dan-danas i tvrdim da se može, ali način na koji govoriš i kako mu se obraćaš puno znači, zaključila je Jarebica.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, Končar, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve novosti o konferenciji možete pratiti u ovoj rubrici, a priključite se Facebook događaju. Cijeli program konferencije možete pogledati ovdje.