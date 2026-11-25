Što ako biste umjesto školske klupe na nekoliko sati zauzeli onu zastupničku? U Ulici Tome Bakača 3 u Zagrebu nalazi se Europa Experience Zagreb, centar pod nazivom 'Doživi Europu u Zagrebu'. Ulaz je besplatan, a centar je otvoren svaki dan.

Centar djeluje uz suradnju Europskog parlamenta i Europske komisije. Na obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' predstavnica Ureda Europskog parlamenta u Hrvatskoj Gabrijela Ravlić predstavila je zagrebački interaktivni multimedijski centar namijenjen upoznavanju Europske unije i europskih institucija.

Izložba koju možete dotaknuti

Kako je Gabrijela objasnila, posjetitelje u centru čeka stalna interaktivna izložba o Europskoj uniji. Na interaktivnim stolovima možete istraživati teme vezane uz Europsku uniju, a u prostoru za virtualnu stvarnost možete iskusiti kako izgleda rad zastupnika u Europskom parlamentu. Tu je i fotokabina, a fotografije možete poslati svojim prijateljima.

Izložba odgovara i na pitanja koja se često čine apstraktnima. Kako EU funkcionira? Kako odluke Parlamenta, Komisije i Vijeća utječu na građane? I kako se građani mogu uključiti u promjene? Ovaj centar nudi odgovore na vrlo kreativne načine.

Predavanje 'Doživi Europu' na obrazovnoj konferenciji 'Idemo u srednju!' | Foto: Matej Markovinović

Igra uloga: vi pregovarate i odlučujete

Najzanimljiviji dio Centra je igra uloga. Sudionici na jedan dan postaju zastupnici u Europskom parlamentu i pregovaraju o fiktivnim europskim propisima. Igra je namijenjena svima starijima od 14 godina, što znači da je odlična ideja za srednjoškolce i studente.

Igra traje dva do dva i pol sata, a za jednu skupinu potrebno je najmanje 16, a najviše 32 igrača. Podijeljeni ste u četiri kluba zastupnika i pokušavate progurati prijedloge zakona o klimatskim promjenama i dezinformacijama. Prikupljate informacije od stručnjaka, interesnih skupina i drugih dionika. Sklapate saveze i pregovarate s drugim institucijama. Baš sve kao pravi političari.

Igra postoji od 2011. godine, a izradio ju je Europski parlament. Dostupna je na svih 24 službena jezika EU-a, a za igru je obavezna prethodna rezervacija. Ako niste u prilici doći u posjet Zagrebu osobno, za učionice i zajednice postoji i virtualna verzija.

Što ćete naučiti usput?

Uz igru dolaze i edukativni materijali za nastavnike i koordinatore. Njihov je cilj približiti građanima zakonodavni postupak EU-a, rad zastupnika i europsku demokraciju. Pomažu i sudionicima da se pripreme, razviju ključne vještine i iskoriste iskustvo prije i nakon igre.

Omogućuju vam razvijanje vještina poput rada u timu, strukturiranja argumenata, zastupanja različitih stajališta, držanja govora i postizanja kompromisa. Tu su i brzo donošenje odluka, komunikacijske vještine i aktivno slušanje.

Materijali nude aktivnosti poput zamjene stavova, oblikovanja snažnih argumenata, umijeća postizanja kompromisa i dojmljive retorike. Teme za pripremne aktivnosti uključuju, primjerice, brzu modu, influencere, besplatan javni prijevoz, besplatno visoko obrazovanje ili mentalno zdravlje. Postoji i jezični bingo.

Materijali su neobvezni: za igru se ne morate posebno pripremati, a vode je moderatori. Nastavnik ili koordinator sam bira poglavlja i aktivnosti prema vremenu, resursima i potrebama grupe. Na raspolaganju su dvije inačice, ubrzana sa sažetim osnovama i produbljena s detaljnijim objašnjenjima i aktivnostima.

Interaktivni multimedijski centar namijenjen upoznavanju EU | foto: Matej Markovinović

Prostor prilagođen posjetiteljima

Izložbeni prostor prilagođen je osobama smanjene pokretljivosti, a sadržaj je dostupan na 24 službena jezika EU-a, uz titlove. Medijske postaje imaju prijenosne induktivne petlje i slušalice. U kinu je dostupan zvučni opis za slijepe i slabovidne osobe, a postoji i taktilni plan izložbe. Za posebnu pomoć možete se obratiti osoblju.

Sve informacije o Centru i organizaciji posjeta možete saznati preko ove poveznice.

srednja.hr konferencija 'Idemo u srednju!' koju organiziramo povodom 15. rođendana portala održala se 6. studenog u Hotelu International u Zagrebu. Srebrni partneri projekta su CARNET, Ured Europskog parlamenta u Hrvatskoj i Školska knjiga. Brončani partneri projekta su Alfa, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet organizacije i informatike, Fakultet prometnih znanosti, Hrvatska zajednica županija, KONČAR, PBZ, RIT Croatia, Telemach. Partner projekta je Coca Cola HBC Adria. Sve vijesti o konferenciji možete pronaći u ovoj rubrici.