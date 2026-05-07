SC u Varaždinu: Od egipatskih kanopa do havajskog partyja

Studentski centar u Varaždinu podijelio je 46.000 eura za više od 30 projekata, od brucošijade i Havajskog partija pa do besplatnih muzejskih tura.

U proljetnom krugu Javnog poziva za studentske projekte Studentski centar u Varaždinu financirao je preko trideset kulturnih, znanstvenih, edukacijskih, zabavnih i sportskih aktivnosti, kao i opremanje prostora za podizanje studentskog standarda u Varaždinu, Čakovcu, Bjelovaru i Koprivnici. Ukupno je dodijeljeno 46.000 eura prikupljenih od 0,5% neto iznosa koji poslodavci uplaćuju kroz uslugu zapošljavanja Student servisa.

Među nedavno realiziranim projektima posebno se istakao Havajski party u organizaciji Studentskog odbora studentskih domova SCV. Sudeći prema dojmovima, studentima je baš trebala jedna topla, šarena i rasplesana zabava. Odlično je realizirana i Brucošijada u organizaciji Studentskog odbora Fakulteta organizacije i informatike, dok su Studentski vrtlari marljivo obavili sve proljetne radove u svojem Studentskom vrtu te zasadili i prvu voćku SC-a, jednu (za sad) malu trešnju.

Gradski muzej u Varaždinu omogućio je varaždinskim studentima besplatan vođeni razgled jedne iznimno zanimljive izložbe - Varaždinski spomenar. U palači Patačić predstavljene su fascinantne priče i predmeti iz muzejskog arhiva - od egipatskih kanopa i rimskih novčića do minijaturnog francuskog buldoga kojeg su napravili majstori poznati po Fabergéovim jajima.

Studenti su mogli čuti neobične priče o vjerovanjima vezanim uz krumpir, priče o tekstilu i dudovom svilcu, vidjeti prekrasnog Agustinčićevog Harlekina te upoznati stvaralaštvo varaždinskih umjetnika Miljenka Stančića i Ive Režeka. Varaždinski spomenar – topla preporuka svima koji vole dobre priče i iznenađenja.