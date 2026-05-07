Studenti Prava odnijeli pobjedu na jednom od najuglednijih natjecanja u području europskog prava

Studenti Pravnog fakulteta u Zagrebu osvojili prvo mjesto na prestižnom CEEMC natjecanju iz europskog prava za koje su se pripremali četiri mjeseca.

Studentska ekipa Pravnog fakulteta u Zagrebu osvojila je prvo mjesto na Central and Eastern European Moot Competition (CEEMC), prestižnom natjecanju iz europskog prava koje se održalo u Temišvaru od 1. do 3. svibnja 2026.

Naš Fakultet predstavljali su studenti Frane Nikola Marović, Hrvoje Matić, Anja Polovina i Mihael Šoić. Studenti su se četiri mjeseca intenzivno pripremali za natjecanje u okviru Katedre za europsko javno pravo, a pripreme su vodile dr. sc. Antonija Ivančan i asistentica Ana Altabas. Osim odličnog timskog uspjeha, zadovoljstvo nam je istaknuti da je Anja Polovina osvojila Professor William Cornish Best Speaker Prize.

Central and Eastern European Moot Competition jedno je od najuglednijih studentskih natjecanja u području europskog prava, koje simulira postupak suđenja pred Sudom Europske unije. Na natjecanju sude suci i nezavisni odvjetnici Suda EU te ugledni profesori europskog prava, a organizira ga British Law Centre, s kojim surađujemo u okviru programa Diploma in English Law and Legal Skills. Ove godine sudjelovalo je ukupno 14 timova iz srednje i istočne Europe.

Kao nagradu za izvanredan uspjeh, studenti su osvojili putovanje u Cambridge i London, gdje će posjetiti UK Supreme Court i Inner Temple, kao i mjesto na jednogodišnjem tečaju English Law & Legal Skills (DELLS) koji organizira British Law Centre. Također, Anja Polovina kao najbolja govornica osvojila je praksu na Sudu Europske unije.

Veliko hvala svima koji su podržali i doprinijeli ovom uspjehu: Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, sponzorima – odvjetničkim društvima Bardek, Lisac, Mušec, Skoko i partneri u suradnji s CMS Reich-Rohrwig Hainz, Šavorić & Partneri i Divjak Topić Bahtijarević & Krka. Posebno zahvaljujemo i kolegama i bivšim mootovcima koji su sudjelovali u pripremama za usmene runde natjecanja.