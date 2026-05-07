Stižu 50. Dani satire Fadila Hadžića: Kerempuh okuplja najbolje satirične predstave iz regije

07. svibanj 2026.

Foto: Kazalište Kerempuh

Od političkog teatra do crne komedije, jubilarni festival donosi 11 predstava iz regije i koncert Vlatka Stefanovskog.

Međunarodni kazališni festival 50. Dani satire Fadila Hadžića, jubilarno izdanje jednog od najdugovječnijih i najuglednijih kazališnih festivala u regiji, održat će se od 2. do 20. lipnja 2026. u Satiričkom kazalištu Kerempuh, donoseći zagrebačkoj publici presjek najkvalitetnijih satiričnih i komediografskih kazališnih produkcija iz Hrvatske i inozemstva.

Već pola stoljeća Dani satire Fadila Hadžića potvrđuju svoj status nezaobilaznog mjesta susreta vrhunskog teatra, britke društvene kritike i iznimnih glumačkih izvedbi, a jubilarno izdanje donosi posebno selektiran program prema odabiru dramaturginje Vedrane Klepice.  

Program obuhvaća 11 predstava iz Zagreba, Osijeka, Beograda, Klanjca, Nove Gorice, Maribora, Subotice i Podgorice, a publika će imati priliku pogledati raznovrstan izbor predstava koje se kreću od satire i crne komedije do političkog i autorskog teatra. Prosudbeni žiri čine redateljica Ana Tomović, dramaturginja Zinka Kiseljak i glumac Enes Vejzović.

Festival će otvoriti Slovensko narodno gledališče Nova Gorica s predstavom „Sve što se je dalo“, autorskim projektom Tereze Gregorič, Boruta Šeparovića i Jakoba Šfiligoja u režiji Tereze Gregorič.

Iz Beograda dolaze dvije istaknute predstave: autorski projekt Borisa Liješevića „Moje kazalište“ u izvedbi Ateljea 212 te „Muška suza“ prema Čehovu, u izvedbi Jugoslovenskog dramskog pozorišta, u režiji Aleksandra Popovskog.

Iz međunarodne selekcije tu je još monumentalna „Trilogija Lehman“ Stefana Massinija i Bena Powera u izvedbi Narodnog pozorišta Subotica i režiji Igora Pavlovića, zatim „Bollywood“ Maje Pelavić u izvedbi Gradskog pozorišta Podgorica i režiji Kokana Mladenovića te Nušićeva „Gospođa ministrica“ u produkciji Slovenskog narodnog gledališča Maribor i režiji Veljka Mićunovića.

Od hrvatskih gostujućih produkcija na programu su „Dok zvijezde ne padnu“ Beth Steel u izvedbi Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku i režiji Saše Broz, autorski projekt „Celebration“ Jerka Marčića u izvedbi Kuće Klajn iz Klanjca te predstava „Muškarac upoznaje ženu“ Vida Hribara u produkciji Teatar &TD.

Domaćin festivala Satiričko kazalište Kerempuh izvest će dvije svoje predstave - obje praizvedene u Kerempuhu u proteklih godinu dana - Matišićevu „Otac, Kći i Duh Sveti“ u režiji Janusza Kice te „Mama se opila ko majka“ Ivora Martinića u režiji Marine Pejnović.

Uz izvedbeni program, jubilarno izdanje donosi i novi popratni program, pa će se tako  u sklopu festivala održati javno čitanje fragmenata novih satiričnih djela nastalih na Kerempuhovoj rezidenciji Klub Satire, kao i okrugli stol „Satira kao posljednja linija obrane“, posvećen promišljanju uloge satire danas i njezinoj društvenoj relevantnosti.

Na svečanom zatvaranju festivala i dodjeli nagrada nastupit će Vlatko Stefanovski Trio, kao završni akord proslave punih pedeset godina ovog najdugovječnijeg festivala u regiji posvećenog satiri, humoru i vrhunskom kazalištu.

Više na www.kazalitekerempuh.hr

RASPORED

2.6.

utorak

20:00

Tereza Gregorič, Borut Šeparović, Jakob Šfiligoj:

Sve što se je dalo

Režija: Tereza Gregorič

Slovensko narodno gledališče Nova Gorica

3.6.

srijeda

20:00

Stefano Massini, Ben Power:

Trilogija Lehman

Režija: Igor Pavlović

Narodno pozorište Subotica

5.6.

petak

19:00

M. Matišić:
Otac, Kći i Duh Sveti

Režija: Janusz Kica

Kazalište Kerempuh Zagreb

6.6.

četvrtak

20:00

Okrugli stol Satira kao zadnja linija obrane

Sudionici: Hrvoje Ivanković, dramaturg, kazališni kritičar i publicist, Željko Hubač, dramski pisac, Dora Ruždjak Podolski, redateljica, Aleksandar Milosavljević, teatrolog i  Vinko Brešan, redatelj. Moderatorica: dr.sc. Martina Petranović teatrologinja

7.6.

nedjelja

20:00

I. Martinić:                                                    

Mama se opila ko majka

Režija: Marina Pejnović

Kazalište Kerempuh Zagreb

9.6.

utorak

20:00

Maja Pelavić:

Bollywood

Režija: Kokan Mladenović

Gradsko pozorište Podgorica

11.6.

četvrtak

20:00

Rezidencija Klub satire Prva ruka satire

Autori tekstova: Sanja Milardović, Ivana Vuković, Rona Žulj, Anđela Žužul, Marin Lisjak. Mentorice: Dora Delbianco i Nikolina Rafaj

13.6.

subota

20:00    

Branislav Nušić:

Gospođa ministrica

Režija: Veljko Mićunović

Slovensko narodno gledališče Maribor

14.6.

nedjelja

19:00

Jerko Marčić:

Celebration

Režija: Jerko Marčić

Kuća Klajn Klanjec - predstava se igra u Kući Klajn u Klanjcu

15.6.

ponedjeljak

20:00

Vid Hribar:

Muškarac upoznaje ženu

Režija: Vid Hribar

Teatar &TD Zagreb                     

16.6.

utorak

20:00

Boris Liješević:

Moje kazalište

Režija: Boris Liješević

Atelje 212 Beograd

17.6.

srijeda

20:00

Anton Pavlovič Čehov:

Muška suza

Režija: Aleksandar Popovski

Jugoslovensko dramsko pozorište Beograd

18.6.

četvrtak

20:00

Beth Steel:

Dok zvijezde ne padnu

Režija: Aleksandra Broz

Hrvatsko narodno kazalište Osijek

20.6.

subota

20:00

VLATKO STEFANOVSKI TRIO

koncert

Zatvaranje 50. Dana satire

