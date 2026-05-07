Studenti Agronomskog fakulteta na stručnom putovanju u Sloveniji: Učenje kroz praksu i međunarodnu suradnju

Studenti prve i druge godine diplomskog studija Proizvodnja i prerada mlijeka Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjelovali su na stručnom putovanju u Sloveniju, organiziranom u suradnji s Biotehniška fakulteta Univerza v Ljubljani. Cilj putovanja bio je produbiti stručna znanja studenata, upoznati ih sa suvremenim tehnologijama u mljekarstvu te dodatno potaknuti međunarodnu suradnju i umrežavanje studenata i nastavnika.

Središnja aktivnost bila je radionica senzorskog ocjenjivanja sireva, tijekom koje su studenti procjenjivali tradicionalne hrvatske i slovenske sireve primjenom 20-bodovnog sustava. Kroz ovu radionicu razvijali su vještine senzorske analize, prepoznavanja mana i pogrešaka u svojstvima sireva te stjecali bolje razumijevanje objektivnih kriterija ocjenjivanja kvalitete sireva.

Tijekom boravka studenti su posjetili i laboratorije Instituta za mljekarstvo i probiotike Biotehniške fakultete, gdje su se upoznali sa suvremenim metodama analize mlijeka i mliječnih proizvoda.

U sklopu programa organiziran je i posjet obiteljskoj mljekari Kmetija Pustotnik, gdje su studenti imali priliku upoznati se s cjelokupnim procesom proizvodnje mlijeka na farmi te tehnologijom proizvodnje različitih mliječnih proizvoda. Ovaj dio programa omogućio im je vrijedan uvid u povezanost primarne proizvodnje i prerade mlijeka, kao i u organizaciju rada na obiteljskom gospodarstvu.

Ovakva stručna putovanja značajno doprinose povezivanju teorijskih znanja s praksom, razvoju stručnih kompetencija studenata te jačanju međunarodne suradnje između hrvatskih i slovenskih visokoobrazovnih institucija.