Oključaj svijet znanjem: Dođi na Otvoreni dan Prve privatne gimnazije Zagreb

Prva privatna gimnazija s pravom javnosti, Zagreb, poziva vas na svoj Otvoreni dan koji će se održati 9. svibnja od 11 do 12.30 sati. Predstavit će svojih 33 godina znanja i uspjeha!

Istražite mogućnosti koje škola nudu učenicima. Saznajte koja je razlika između općeg i jezičnog smjera. Na koji se način radi u PPG-u? Zašto učenici ne trebaju ići na instrukcije? Kako se učenici pripremaju za državnu maturu? Koji se sve jezici uče u PPG-u? Koje su sve izvannastavne aktivnosti? Kamo sve putuju?

Doznajte sve o bogatoj međunarodnoj suradnji. Kako to da redovito idu na Model UN konferencije na Harvard, Yale i u Dansku, na razmjene učenika u Dansku, Nizozemsku i Njemačku? Koja četiri važna certifikata možete steći u PPG-u? Pitajte i saznajte sve što vas zanima iz prve ruke: upoznajte učenike i profesore koji će vam rado odgovoriti na sva pitanja.