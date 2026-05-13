Na zabavan način postani inženjer budućnosti u knjižnici Voltino

Na jedan dan zagrebačka knjižnica postat će mjesto gdje djeca grade tornjeve, testiraju katapulte i razmišljaju kao pravi mali inženjeri.

Djeca i mladi i svi zainteresirani pozvani su 14. svibnja 2026. od 9:30 do 10:30 sati da kroz igru, istraživanje i mini izazove upoznaju osnove građevinskog inženjerstva i projektnog razmišljanja. Radionica će se održati u Knjižnici Voltino (adresa: Ul. Dragutina Golika 36, 10000, Zagreb).

Kroz aktivnosti poput izrade tornjeva, testiranja katapulta i timskih izazova, djeca će učiti kako planirati, graditi, testirati i surađivati – baš kao pravi mali inženjeri.

Što je projekt STEM: Inženjeri budućnosti?

Cilj projekta je popularizacija STEM područja, građevinskog inženjerstva i projektnog pristupa kroz praktičan i kreativan rad prilagođen najmlađima. Sudjelovanje je besplatno, a dovoljno je ponijeti znatiželju i želju za istraživanjem. Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je iz ESF+ programa.

- Zajedno gradimo ideje, konstruiramo iskustva i otkrivamo koliko STEM može biti zabavan, poručili su organizatori.

