Održan Dan otvorenih vrata na Pravnom fakultetu u Zagrebu

Maturanti su posjetili Pravni fakultet u Zagrebu i iz prve ruke čuli što mogu očekivati od studiranja i studentskog života.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ove je godine otvorio svoja vrata brojnim maturantima zainteresiranima za nastavak obrazovanja na jednom od studijskih programa Fakulteta. U subotu, 9. svibnja 2026., budući studenti imali su priliku iz prve ruke upoznati studijske programe, studentski život i brojne mogućnosti koje im Fakultet pruža tijekom studiranja.

Okupljenim maturantima uvodno su se obratili prof. dr. sc. Mirela Krešić, prodekanica za nastavu, mobilnost, studente i studijske programe, prof. dr. sc. Gordana Berc, predstojnica Studijskog centra socijalnog rada, te izv. prof. dr. sc. Marko Turudić, predstojnik Studijskog centra za javnu upravu i javne financije. Tom su prilikom poželjeli dobrodošlicu svim posjetiteljima te istaknuli važnost odabira studija u skladu s osobnim interesima, ali i budućim profesionalnim razvojem. Dan otvorenih vrata Pravnog fakulteta | Foto: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Što Fakultet nudi budućim studentima?

Predstavljeni su studiji koje Fakultet izvodi, integrirani sveučilišni studij Pravo te studiji Socijalni rad, Javna uprava i Porezni studij. Maturanti su imali priliku saznati više o strukturi studija, mogućnostima stručne prakse, međunarodnim razmjenama, studentskim udrugama i izvannastavnim aktivnostima.

Praktično iskustvo koje studenti stječu već tijekom studiranja, kroz koje razvijaju konkretne profesionalne kompetencije i rade s građanima pod mentorstvom nastavnika i stručnjaka, predstavili su Pravna klinika, HOME – Centar za socijalnu podršku i inovacije te Upravni kompas. Upravni kompas | Foto: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Što studenti kažu na studentski život?

Nakon predstavljanja studijskih programa održana je panel rasprava 'Moj studentski put', tijekom koje su sadašnji studenti podijelili vlastita iskustva studiranja, prilagodbe na fakultetski život i mogućnosti koje su im se otvorile tijekom studija, poput sudjelovanja u moot courtu, odnosno natjecanju simuliranog suđenja. Maturanti su aktivno sudjelovali u razgovoru te postavljali pitanja o organizaciji nastave, studentskom standardu, praksama i mogućnostima zapošljavanja nakon završetka studija.