DEI 2026: Ponosni na sve postignuto gledamo unaprijed s jasnom vizijom

Ovogodišnja konferencija Srce DEI 2026 održavala se 28. i 29. travnja 2026. godine u suorganizaciji Sveučilišnog računskog centra i Sveučilišta u Zagrebu u Zgradi Sveučlišta u Zagrebu. U radu konferencije, tijekom dva dana, sudjelovalo je više od 500 sudionika iz sustava znanosti i visokog obrazovanja, javne uprave i gospodarstva te inozemstva. Program konferencije obuhvatio je više od četrdeset izlaganja podijeljenih u osam tematskih blokova, 13 radionica, 11 poster-prezentacija i dva pozvana predavanja.

Prvo pozvano predavanje održala je prof. dr. sc. Iva Tolić, s Instituta Ruđer Bošković, koja je u vrlo zanimljivom predavanju predstavila put od temeljnih bioloških procesa u stanici do suvremenih istraživačkih infrastruktura koje omogućuju njihovo razumijevanje i primjenu u medicini.

Prvi dan konferencije obilježili su tematski blokovi „Novosti u informacijskom krajobrazu znanosti i visokog obrazovanja“ i „Napredno računanje i umjetna inteligencija u službi znanosti” i tematski blok: „Agilno upravljanje visokim učilištima u digitalnoj transformaciji“.

Bogat program konferencije

Drugi dan konferencije počeo je pozvanim predavanjem „The business of educational and research technology: who owns it and why it matters“, koje je održala dr. sc. Janja Komljenovič, University of Edinburgh. Govorila je i o posljedicama ulaska tehnoloških i UI tvrtki te izdavača u visoko obrazovanje i istraživanje, kao i o njihovom nastojanju da monetiziraju goleme količine podataka koje stvaraju članovi akademske i znanstvene zajednice.

Jutarnji dio drugoga dana obuhvatio je tri tematska bloka "Disruptivne tehnologije u obrazovanju: podrška studentima u kreativnosti", "ISeVO – Evidencije u visokom obrazovanju" i tematski blok "Europska digitalna lisnica i provjerljive vjerodajnice - revolucija digitalnog identiteta pod kontrolom korisnika".

Tematski blokovi „Digitalni mozaik - izabrane teme“ i „ISPiK - Reakreditacija i praćenje programskih ugovora u znanosti i visokom obrazovanju“ koji se nadovezuje na tematski blok „ISeVO – Evidencije u visokom obrazovanju“ bili su dio popodnevnog dijela konferencije.

U okviru konferencije Srce DEI 2026 održao se i četvrti Nacionalni tripartitni sastanak EOSC Association pod nazivom "Sva lica otvorene znanosti". Predstavnici European Commission (Europske komisije), Udruženja EOSC-a (EOSC Association), Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih i Srca raspravljali su o temama bitnima za razvoj otvorene znanosti u EU-u i Hrvatskoj, uključujući uspostavu nacionalnog čvorišta EOSC-a u Hrvatskoj. U bloku je zaokružena priča o raznim aspektima znanosti, od planova upravljanja istraživačkim podacima, preko dijamantnih časopisa do građanske znanosti.

Pokrovitelji ovogodišnje konferencije bili su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Rektorski zbor Republike Hrvatske i Grad Zagreb.

Organizaciju ovogodišnje konferencije podržali su Axians Hrvatska d.o.o. i Hewlett Packard Enterprise operated by Selectium d.o.o. kao dijamantni sponzor, AKD d.o.o. i VMware by Broadcom kao zlatni sponzori, STORM Grupa d.o.o. kao srebrni sponzor i MEP d.o.o. kao sponzor.