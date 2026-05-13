Srce svečano proslavilo 55. rođendan: 'Digitalna transformacija danas nije stvar izbora'

U utorak 28. travnja Srce je proslavilo svoj 55. rođendan organizacijom Svečanosti u okviru programa konferencije Dani e-infrastrukture Srce DEI 2026 koja se 28. i 29 travnja održavla u zgradi Sveučilišta u Zagrebu, Radoslava Cimermana 88.

Osnovano 29. travnja 1971. u okrilju Sveučilišta u Zagrebu, od tada pa sve do danas Srce uspješno odgovara na rastuće potrebe i zahtjeve zajednice, omogućujući znanje, povezujući ljude i sustavno gradeći nacionalnu zajedničku e-infrastrukturu koja podržava razvoj akademske i znanstvene zajednice te društva općenito.

Srce je nastalo iz ideje da sveučilišna zajednica treba pouzdanu, stručnu i dostupnu računalnu potporu. Tijekom godina svjedočili smo tehnološkim revolucijama i evolucijama: od prvih mainframe računala i terminalskih mreža do današnje digitalne transformacije visokog obrazovanja i znanosti.

Svaki korak tog tehnološkog puta obilježili su prije svega ljudi koji su vjerovali da tehnologija može služiti i doprinositi daljnjem napretku znanosti i obrazovanja. Svih ovih 55 godina Srce je gradilo infrastrukturu i digitalne usluge koje omogućuju modernu nastavu, pouzdano istraživanje i učinkovito upravljanje podacima. Svojim sustavima, idejama i kompetencijama Srce je omogućilo dovođenje interneta u hrvatsku akademsku zajednicu, gradilo nacionalne sustave koji olakšavaju rad i život studentima i profesorima, podržavalo digitalnu i obrazovnu pismenost generacija te stvaralo mostove između hrvatskih, europskih i globalnih digitalnih prostora.

Ključna uloga u digitalnoj transformaciji

Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Stjepan Lakušić u pozdravnom govoru je istaknuo važnost Srca kao ključne infrastrukturne ustanove Sveučilišta u Zagrebu.

- Kada je Sveučilište u Zagrebu davne 1971. godine osnovalo Srce postavljen je temelj onoga što danas prepoznajemo kao digitalnu transformaciju visokog obrazovanja i znanosti u našoj državi. Ta je odluka bila ne samo strateška, prava i vizionarska već i vrlo hrabra i dalekovidna. Digitalna transformacija danas nije stvar izbora nego nužnost – ona je jedan od ključnih pravaca Sveučilišta u Zagrebu, a Srce u tom procesu ima ključnu ulogu jer ono donosi i organizacijske i razvojne iskorake koji omogućuju digitalnu transformaciju. Srce je ustanova koja ne osigurava samo ključnu infrastrukturu za sustav znanosti i visokog obrazovanja nego čini taj sustav jačim i otpornijim uz istodobno povezivanje s europskim i globalnim istraživačkim prostorom. Vjerujem da će Srce i svi njegovi zaposlenici nastaviti spremno odgovarati na izazove koje najnovije tehnologije poput umjetne inteligencije stavljaju pred sve nas te nastaviti predano raditi na integraciji naprednih digitalnih tehnologija i u istraživačkom i obrazovnom procesu, rekao je Lakušić.

Potom su pozdravne govore održali dr. sc. Dražen Lučanin u ime Grada Zagreba, akademik Ignac Lovrek u ime Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Dijana Mandić, izaslanica predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ravnateljica Uprave za visoko obrazovanje u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Nakon pozdravnih govora ravnatelj Srca, Ivan Marić održao je govor u kojem se osvrnuo na put koji je Srce do sada prošlo i dao uvid u ono što Srce očekuje u budućnosti.

- Izgradili smo, u europskim okvirima, jedinstvenu nacionalnu e-infrastrukturu za hrvatska sveučilišta i istraživačke institute. Razvili napredne digitalne usluge i resurse koji su omogućili digitalno obrazovanje i vrhunska istraživanja. Podupirali njihovu otvorenost, sudjelovali i davali podršku stotinama projekata, konferencija i inicijativa koje su unaprijedile znanstvenu i obrazovnu suradnju. Obrazovali i osnažili generacije studenata, profesora, istraživača i posebno IT stručnjaka, koji danas rade u akademskoj i znanstvenoj zajednici, industriji i javnom sektoru. Upravo zbog toga s ponosom mogu reći da smo jedinstvena ustanova u akademskoj i znanstvenoj zajednici koja je prerasla standardno značenje ustanove. Srce je digitalna infrastruktura hrvatskog sustava znanosti i visokog obrazovanja, istaknuo je ravnatelj Marić.

'Pred nama su brojni izazovi'

Dodao je kako ne gledaju unatrag kako bi se ponosili postignutim, već gledaju naprijed s jasnom vizijom.

- Pred nama su brojni digitalni i za digitalnu transformaciju vezani izazovi. Umjetna inteligencija, kibernetička sigurnost, otvorena znanost i otvoreno obrazovanje, digitalni suverenitet, održiva digitalna rješenja i inkluzivni pristup znanju samo su neki od njih. Naša je obveza prije svega nastaviti ulagati u modernu i otpornu infrastrukturu za znanost i visoko obrazovanje. Naša je obveza razvijati nove i modernizirati postojeće digitalne usluge i resurse koji potiču modernu i otvorenu znanost i obrazovanje te posebno razvoj digitalnih vještina za novu generaciju korisnika, kao i suradnju koja prelazi institucionalne i nacionalne granice. Vjerujem da je Srce, uz svoju stručnost i vrijednosti, kao i podršku zajednice, snažan pokretač promjena u hrvatskom i europskom akademskom i znanstvenom prostoru. Pozivam vas, stoga, dragi prijatelji i partneri Srca, da i dalje gradimo mostove: između naših ustanova, tehnologije i humanističkih vrijednosti, između akademije i javnog i privatnog sektora, te između lokalnog i globalnog. Samo zajedničkim radom možemo ostvariti ambicije koje su pred nama., naveo je Marić.

Program Svečanosti završio je uručenjem posebnih priznanja:

u kategoriji zaslužnog pojedinca iz zajednice priznanje je uručeno dr. sc. Koraljki Kuzman Šlogar iz Instituta za etnologiju i folkloristiku

iz Instituta za etnologiju i folkloristiku u kategoriji zaslužnog pojedinca iz Srca priznanje je uručeno dr. sc. Zoranu Bekiću

u kategoriji zaslužnih ustanova priznanje je uručeno Sveučilištu u Zagrebu.

Povodom 55. rođendana Srce je pripremilo i posebnu izložbu „Memorija vremena“ koju su svi posjetitelji konferencije Srce DEI 2026. imali priliku posjetiti tijekom 28. i 29. travnja u zgradi Rektorata, a kasnije će do kraja godine biti izložena u zgradi Srca. Izložba prikazuje sačuvanu tehnološku baštinu Srca – od linijskog pisača i magnetskih traka, preko jednog od prvih osobnih računala, do superračunala i opreme kojom je ostvarena prva internetska veza Hrvatske sa svijetom. Izložba donosi originalnu računalnu opremu, arhivske fotografije, stare logotipe i novinske zapise koji svjedoče o razvoju tehnologije i društva..