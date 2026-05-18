Kako profesionalna orijentacija pomaže pri izboru škole i studija?

Ne znaš koju srednju ili faks upisati? Profesionalna orijentacija može ti pomoći da lakše prepoznaš svoje interese i talente.

Odabir srednje škole ili fakulteta često dolazi u trenutku kada još nismo sigurni što želimo od budućnosti. Upravo zato profesionalna orijentacija postaje važan alat koji pomaže mladima da bolje razumiju sebe, svoje interese i potencijale, te da donesu odluku koja nije slučajna, nego informirana i promišljena.

Što je profesionalna orijentacija?

Profesionalna orijentacija je strukturirani proces koji pomaže učenicima i studentima da jasnije razumiju vlastite sposobnosti, interese i osobine ličnosti te kako se one povezuju s različitim obrazovnim i karijernim smjerovima.

Umjesto da se odluke donose “na osjećaj” ili pod utjecajem okoline, profesionalna orijentacija koristi kombinaciju znanstveno utemeljenih testova i stručnog savjetovanja kako bi dala realnu sliku mogućnosti.

Ona ne određuje jednu jedinu “ispravnu” opciju, već pomaže u sužavanju izbora i usmjeravanju prema onome što ima najviše smisla za pojedinca.

Kome je potrebna profesionalna orijentacija?

Profesionalna orijentacija posebno je korisna u trenucima kada se donose velike obrazovne odluke, a nesigurnost je prirodni dio procesa.

Ona je namijenjena učenicima koji završavaju osnovnu školu i pred kojima je upis u srednju školu, ali i maturantima koji razmišljaju o upisu studija. Također je korisna studentima koji razmišljaju o promjeni smjera, kao i mladima koji još nemaju jasno definiran karijerni plan.

Sve češće se profesionalna orijentacija koristi i kao podrška onima koji razmatraju studij u inozemstvu , gdje je izbor programa širi, a odluka kompleksnija.

Profesionalna orijentacija za upis srednje škole

Program za osnovnoškolce namijenjen je učenicima 8. razreda koji se nalaze pred izborom srednje škole, ali još nisu sigurni koji obrazovni put im najviše odgovara.

Ova odluka često uključuje nedoumice između gimnazije, strukovne škole ili međunarodnih obrazovnih programa, zbog čega je važno dobiti jasniji uvid u vlastite sposobnosti i interese.

U programu se koristi My First Choice ispit profesionalne orijentacije, uz dodatne strukturirane upitnike koje ispunjavaju roditelji i razrednici. Time se dobiva šira i objektivnija slika učenikovih školskih navika, uspjeha i potencijala.

Na temelju rezultata i savjetovanja, učenik dobiva konkretne smjernice i podršku pri donošenju odluke o upisu srednje škole, uz jasnije razumijevanje koji mu obrazovni smjer najviše odgovara.

Profesionalna orijentacija za upis studija

Program profesionalne orijentacije za srednjoškolce provodi se u razdoblju kada učenici aktivno razmišljaju o upisu studija, najčešće tijekom 3. ili 4. razreda srednje škole.

U ovoj fazi odluke postaju zahtjevnije jer postoji velik broj studijskih programa i različitih mogućnosti, uključujući i studij u inozemstvu. Upravo zato program pomaže da se izbor temelji na strukturiranoj procjeni interesa, sposobnosti i osobnosti.

U procesu se koriste psihometrijski testovi poput My Aptitude testa i My Career Choices , koji daju uvid u kognitivne sposobnosti, interese i preferirane načine rada.

Program se sastoji od kombinacije testiranja, individualnog savjetovanja i detaljne interpretacije rezultata, nakon čega učenik dobiva jasnije smjernice za daljnje obrazovne odluke i odabir studija.

Kako izgleda ispit profesionalne orijentacije?

Ispit profesionalne orijentacije nije klasičan test znanja, već kombinacija različitih psihometrijskih i analitičkih alata koji zajedno daju cjelovitu sliku pojedinca.

Proces obično uključuje:

testove sposobnosti (logičko razmišljanje, verbalne i numeričke vještine)

testove interesa i preferencija u učenju i radu

analizu osobnosti i načina donošenja odluka

individualno savjetovanje sa stručnjakom koji interpretira rezultate

Važan dio procesa je upravo razgovor sa savjetnikom, jer se rezultati testova ne promatraju izolirano, nego se povezuju u smislenu cjelinu i pretvaraju u konkretne smjernice za buduće obrazovne izbore.

Zašto je profesionalna orijentacija važna?

U današnjem obrazovnom sustavu izbor nikada nije bio veći, ali upravo zato odluke postaju teže. Profesionalna orijentacija pomaže da se taj proces pojednostavi i učini sigurnijim.

Ona omogućuje da se:

bolje razumiju vlastite snage i ograničenja

smanji rizik pogrešnog odabira škole ili fakulteta

donose odluke temeljene na podacima, a ne samo dojmu

poveže obrazovanje s realnim tržištem rada

IntegralEdu - podrška u odabiru obrazovnog puta

Kroz strukturiran proces profesionalne orijentacije, IntegralEdu agencija pomaže učenicima i studentima da donesu informirane odluke o svom obrazovanju, bilo da se radi o upisu srednje škole ili studija.

Profesionalna orijentacija ne daje gotove odgovore, nego pomaže postaviti prava pitanja i pronaći smjer koji ima smisla za svakog pojedinca. U trenutku kada se donose važne obrazovne odluke, ona može biti ključan alat koji pretvara nesigurnost u jasniji plan.

Ako želiš donijeti sigurniju i informiraniju odluku o svom obrazovanju, prijavi se na ispit profesionalne orijentacije. Uz podršku IntegralEdu obrazovnih savjetnika, možeš dobiti jasniji uvid u svoje mogućnosti i napraviti prvi korak prema školovanju koje ti zaista odgovara.