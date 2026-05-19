STEM Akademija: nove generacije donosi AI, tehnologiju i interaktivne sadržaje u tri grada

Besplatne STEM radionice stižu u Zagreb, Zaprešić i Križevce, a usmjerene su na razvoj interesa za STEM područja kroz upoznavanje s tehnologijama.

Program STEM Akademija: Nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), tijekom svibnja i lipnja 2026. nastavlja s javnim STEM aktivnostima u Zagrebu, okolici Zagreba i Križevcima. Posjetitelji će kroz interaktivne sadržaje imati priliku upoznati suvremene tehnologije i istražiti kako umjetna inteligencija mijenja način na koji učimo, komuniciramo i stvaramo.

Kroz razgovore, praktične zadatke i jednostavne demonstracije, STEM Akademija približit će temu umjetne inteligencije na razumljiv i pristupačan način. Program je usmjeren na razvoj digitalne pismenosti, kritičkog razmišljanja i interesa za STEM područja među djecom, mladima i širom javnosti.

Gradska knjižnica Ante Kovačić, Zaprešić

Četvrtak, 21. svibnja 2026., od 12:00 do 13:00 sati

Trg žrtava fašizma 6, 10290 Zaprešić

STEM Akademija gostovat će u zaprešićkoj gradskoj knjižnici s nizom aktivnosti povezanih s umjetnom inteligencijom i modernim tehnologijama, kroz koje će posjetitelji moći istražiti kako AI funkcionira i gdje ga susrećemo u svakodnevnom životu.

Knjižnica Sesvete

Utorak, 26. svibnja 2026., od 13:00 do 14:00 sati

Trg Dragutina Domjanića 6, 10360 Sesvete

U prostoru Knjižnice Sesvete održat će se STEM aktivnosti namijenjene svim zainteresiranim posjetiteljima, s naglaskom na razumijevanje suvremenih tehnologija i odgovornu upotrebu digitalnih alata.

Križevačko veliko spravišče

7. lipnja 2026., od 11:00 do 13:00 sati

Nemčićev trg, 48260 Križevci

STEM Akademija sudjelovat će i na manifestaciji Križevačko veliko spravišče, gdje će posjetitelji moći obići STEM štand i sudjelovati u interaktivnim sadržajima posvećenima umjetnoj inteligenciji, digitalnoj pismenosti i tehnologijama budućnosti.

Sve aktivnosti su besplatne i otvorene javnosti, bez potrebe za prethodnom prijavom.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se diljem Hrvatske s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.