Postani inženjer budućnosti u gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću!

Sutra, 21. svibnja 2026. godine, od 13:00 do 14:00 sati u gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću (na adresi Trg žrtava fašizma 6, 10290, Zaprešić) održat će se STEM radionica namijenjena djeci i mladima, u sklopu koje će sudionici kroz igru i praktične zadatke istraživati osnove građevinskog inženjerstva i projektnog razmišljanja.

Tijekom radionice sudionici će se okušati u izazovima poput izrade stabilnih konstrukcija od svakodnevnih građevinskih materijala, u izradi nebodera (Sky towera) koji će biti testirani na otpornost na potrese i mini inženjerskih zadataka koji potiču timski rad, logičko razmišljanje i kreativnost.

Sudjelovanje je besplatno, a radionica je prilagođena uzrastu predškolaca te učenika osnovnoškolske dobi. Dođite i postanite inženjeri!

Program je dio projekta STEM: Inženjeri budućnosti, koji provodi IPMA Hrvatska s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima kroz interaktivne i edukativne aktivnosti. Projekt je sufinanciran iz ESF+ programa.

