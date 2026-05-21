Mali inženjeri u akciji: STEM izazovi povodom Dana škole u OŠ Dobriše Cesarića

Sve više studenata bira ovaj smjer: Pripremaju te za posao, a omogućen je i online studij
Dva dana predavanja, panela i startup natjecanja otkrila su što studij informatike danas stvarno znači i zašto Pula nije slučajan izbor.
11:30 4 d 18.05.2026
21. svibanj 2026.
Sudionike očekuje sat vremena kreativnih izazova kroz koje će imati priliku graditi nebodere i različite konstrukcije.
Povodom obilježavanja Dana škole, 22. svibnja 2026. godine od 12:00 do 13:00 sati u Osnovnoj školi Dobriše Cesarića (adresa: Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 29, 10000, Zagreb) održat će se interaktivna STEM radionica namijenjena djeci i mladima.
Sudionike očekuje sat vremena kreativnih izazova kroz koje će imati priliku graditi nebodere i različite konstrukcije od jednostavnih materijala te testirati njihovu stabilnost i otpornost na „potres“. Uz to, okušat će se i u izradi i isprobavanju katapulta, kroz koje će na zabavan način učiti o principu poluge, preciznosti i timskom radu.
Radionica se provodi u sklopu projekta STEM: Inženjeri budućnosti, čiji je cilj približiti STEM područje, građevinsko inženjerstvo i projektno razmišljanje djeci i mladima kroz interaktivne i edukativne aktivnosti. Kroz igru, istraživanje i male inženjerske zadatke sudionici razvijaju kreativnost, logičko razmišljanje i suradnju, baš poput pravih malih inženjera.
Organizatori pozivaju sve učenike i zainteresirane da se pridruže aktivnosti i kroz zabavne izazove otkriju koliko STEM može biti zanimljiv i kreativan.
Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru programa učinkoviti ljudski potencijali.
_________________________________________________________________________
Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sve više studenata bira ovaj smjer: Pripremaju te za posao, a omogućen je i online studij
Dva dana predavanja, panela i startup natjecanja otkrila su što studij informatike danas stvarno znači i zašto Pula nije slučajan izbor.
11:30 4 d 18.05.2026
Zašto je treći razred pravo vrijeme za planiranje studija u inozemstvu?
Ako razmišljaš o tome da jednog dana studiraš u Nizozemskoj, Italiji, Njemačkoj, Engleskoj ili SAD-u, rana priprema može ti donijeti veliku prednost.
07:00 7 h 22.05.2026
STEM Akademija: nove generacije donosi AI, tehnologiju i interaktivne sadržaje u tri grada
Besplatne STEM radionice stižu u Zagreb, Zaprešić i Križevce, a usmjerene su na razvoj interesa za STEM područja kroz upoznavanje s tehnologijama.
I ovaj tjedan imaš priliku postati inženjer budućnosti u knjižnici Voltino
Kroz igru, istraživanje i praktične zadatke otkrijte svijet građevinskog inženjerstva i STEM područja.
Postani inženjer budućnosti u gradskoj knjižnici Ante Kovačića u Zaprešiću!
Sudionici će se okušati u izazovima poput izrade stabilnih konstrukcija, izradi nebodera i mini inženjerskih zadataka koji potiču timski rad.
Kako profesionalna orijentacija pomaže pri izboru škole i studija?
Ne znaš koju srednju ili faks upisati? Profesionalna orijentacija može ti pomoći da lakše prepoznaš svoje interese i talente.
07:00 4 d 18.05.2026
Srce svečano proslavilo 55. rođendan: 'Digitalna transformacija danas nije stvar izbora'
Srce je proslavilo 55. rođendan uz konferenciju i izložbu koja prikazuje razvoj hrvatske akademske mreže i digitalnih sustava.
07:10 9 d 13.05.2026
DEI 2026: Ponosni na sve postignuto gledamo unaprijed s jasnom vizijom
Na konferenciji o digitalnoj transformaciji znanosti i obrazovanja sudjelovalo je više od 500 stručnjaka, uz više od 40 izlaganja i 13 radionica.
07:05 9 d 13.05.2026