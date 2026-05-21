Mali inženjeri u akciji: STEM izazovi povodom Dana škole u OŠ Dobriše Cesarića

Povodom obilježavanja Dana škole, 22. svibnja 2026. godine od 12:00 do 13:00 sati u Osnovnoj školi Dobriše Cesarića (adresa: Ulica Ksavera Šandora Gjalskog 29, 10000, Zagreb) održat će se interaktivna STEM radionica namijenjena djeci i mladima.

Sudionike očekuje sat vremena kreativnih izazova kroz koje će imati priliku graditi nebodere i različite konstrukcije od jednostavnih materijala te testirati njihovu stabilnost i otpornost na „potres“. Uz to, okušat će se i u izradi i isprobavanju katapulta, kroz koje će na zabavan način učiti o principu poluge, preciznosti i timskom radu.

Radionica se provodi u sklopu projekta STEM: Inženjeri budućnosti, čiji je cilj približiti STEM područje, građevinsko inženjerstvo i projektno razmišljanje djeci i mladima kroz interaktivne i edukativne aktivnosti. Kroz igru, istraživanje i male inženjerske zadatke sudionici razvijaju kreativnost, logičko razmišljanje i suradnju, baš poput pravih malih inženjera.

Organizatori pozivaju sve učenike i zainteresirane da se pridruže aktivnosti i kroz zabavne izazove otkriju koliko STEM može biti zanimljiv i kreativan.

Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru programa učinkoviti ljudski potencijali.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.