I ovaj tjedan imaš priliku postati inženjer budućnosti u knjižnici Voltino

Kroz igru, istraživanje i praktične zadatke otkrijte svijet građevinskog inženjerstva i STEM područja.

Na jedan dan knjižnica u Voltinu ponovno postaje mjesto kreativnih izazova, gradnje i malih inženjerskih eksperimenata.

Djeca, mladi i svi zainteresirani pozvani su 20. svibnja 2026. od 9:30 do 10:30 sati da kroz igru, istraživanje i praktične zadatke otkriju svijet građevinskog inženjerstva i STEM područja. Radionica će se održati u knjižnici Voltino (adresa: Ul. Dragutina Golika 36, 10000, Zagreb).

Sudionike očekuju aktivnosti poput izrade visokih tornjeva, testiranja katapulta i različitih timskih izazova kroz koje će učiti kako planirati, graditi, testirati ideje i surađivati: baš poput pravih malih inženjera.

Što je projekt STEM: Inženjeri budućnosti?

Projekt je usmjeren na popularizaciju STEM područja, građevinskog inženjerstva i projektnog razmišljanja kroz praktične, kreativne i interaktivne aktivnosti prilagođene djeci i mladima. Sudjelovanje je besplatno, a jedino što je potrebno ponijeti su znatiželja, dobra volja i spremnost na istraživanje.

Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je iz ESF+ programa.

Kroz igru i male izazove djeca najlakše otkrivaju koliko STEM može biti zanimljiv, kreativan i zabavan.

___________________________

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.