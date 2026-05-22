Zašto je treći razred pravo vrijeme za planiranje studija u inozemstvu?

Mnogi učenici tek u četvrtom razredu srednje škole počinju ozbiljnije razmišljati o fakultetu i budućim prijavama. Međutim, kada je riječ o studiju u inozemstvu , najvažniji koraci često kreću puno ranije. Upravo zato je 3. razred pravo vrijeme za istraživanje opcija, informiranje i planiranje cijelog procesa prijave.

Ako razmišljaš o tome da jednog dana studiraš u Nizozemskoj, Italiji, Austriji, Njemačkoj, Engleskoj ili SAD-u, rana priprema može ti donijeti veliku prednost. Studiranje u inozemstvu danas nudi brojne mogućnosti, ali proces prijave zahtijeva dobru organizaciju i dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu svih potrebnih koraka.

Rana prijava na studij

Kod mnogih europskih i svjetskih sveučilišta prijave se otvaraju već početkom četvrtog razreda, dok neka kompetitivna sveučilišta zatvaraju prijave puno prije službenih rokova jer se mjesta brzo popune. Upravo zato rana prijava na studij može značajno povećati šanse za upis na željeni fakultet.

U prvim rundama prijava često je dostupno najviše mjesta, a studenti koji krenu ranije imaju više vremena za pripremu dokumentacije, prijemnih ispita i dodatnih testova. Rana prijava također može otvoriti više mogućnosti za stipendije i studentski smještaj, što je posebno važno kod popularnih destinacija za studiranje u inozemstvu poput Nizozemske, Italije ili Velike Britanije.

Dokumentacija za studij u inozemstvu

Jedan od najvažnijih dijelova procesa prijave odnosi se na dokumentaciju. Prijava za studij u inozemstvu često uključuje svjedodžbe, prijepise ocjena, motivacijsko pismo, preporuke profesora te dodatne dokumente koje pojedina sveučilišta zahtijevaju. Za pripremu jednog kvalitetnog motivacijskog pisma ili eseja potrebno je izdvojiti baren 2-3 tjedna, a često i duže, a rijetko koji učenik u upisnom ciklusu piše samo jedno.

Kod nekih prijava potrebni su i ovjereni prijevodi dokumenata poput svjedodžbi, diploma, rodnih listova ili potvrda o prihodima za ostvarivanje prava na stipendije. Upravo zato učenici koji krenu na vrijeme imaju dovoljno prostora za kvalitetnu pripremu svih prijavnih materijala bez stresa neposredno prije rokova.

Stipendije za studiranje u inozemstvu

Jedno od najčešćih pitanja koje učenici i roditelji postavljaju odnosi se na financiranje studija u inozemstvu . Mnogi nisu svjesni koliko mogućnosti danas postoji kada su u pitanju stipendije za studiranje u inozemstvu , studentski zajmovi i različiti oblici financijske pomoći. Učenici i studenti koji se planiraju prijaviti za stipendiju, u pravilu se moraju prijaviti ranije jer se natječaji zatvaraju prije roka za prijavu na sveučilište.

Vrste stipendija razlikuju se ovisno o državi i sveučilištu, a mogu biti akademske, socio-ekonomske, sportske ili temeljene na dodatnim projektima i motivacijskim esejima. Neke zemlje, poput Nizozemske, nude i različite oblike državne pomoći, subvencija i studentskih zajmova za međunarodne studente.

Upravo zato rana priprema može biti velika prednost jer učenici imaju više vremena istražiti stipendije, prikupiti potrebnu dokumentaciju i pripremiti kvalitetnu prijavu.

Smještaj za studente u inozemstvu

Smještaj je još jedna važna tema o kojoj mnogi počinju razmišljati prekasno. U nekim državama poput Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a brucoši često imaju osiguran smještaj unutar kampusa, dok su u zemljama poput Nizozemske, Danske i Njemačke kapaciteti studentskih domova ograničeni. Upravo zbog toga rana prijava može igrati važnu ulogu prilikom rezervacije smještaja jer studenti koji se prijave ranije, imaju prednost u rezervaciji smještaja.

Studenti koji krenu ranije imaju više vremena istražiti opcije studentskih domova i privatnog smještaja te se kvalitetnije organizirati prije odlaska na studij.

Kako odabrati pravi studij?

Mnogi učenici u 3. razredu još uvijek nisu sigurni što žele studirati i to je potpuno normalno. Upravo zato je to razdoblje idealno za istraživanje različitih fakulteta, studijskih programa i obrazovnih sustava.

Studiranje u inozemstvu danas nudi velik izbor akademskih područja, od ekonomije, računalnih znanosti i inženjerstva do umjetnosti, dizajna, psihologije i medicine. Važno je na vrijeme istražiti koje opcije najbolje odgovaraju interesima, ciljevima i mogućnostima svakog učenika.

IntegralEdu učenicima pruža podršku i pri odabiru studija kroz mogućnost profesionalne orijentacije , koja može pomoći učenicima da bolje prepoznaju svoje interese, prednosti i potencijalne akademske smjerove. Profesionalna orijentacija posebno je korisna učenicima koji još nisu sigurni koji fakultet ili područje žele odabrati, a žele donijeti informiranu odluku prije početka prijava za studij u inozemstvu.

Early Application Program

Za učenike koji žele organizirano i pravovremeno pristupiti procesu prijave, IntegralEdu omogućuje poseban Early Application Program.

Program je namijenjen kandidatima koji žele tijekom ljetnih mjeseci postupno pripremiti motivacijsko pismo, životopis i ostalu prijavnu dokumentaciju kako bi prve prijavne rokove dočekali spremni i bez nepotrebnog stresa.

Kroz strukturirani pristup kandidati imaju dovoljno vremena za kvalitetnu pripremu svih elemenata prijave, razvoj profesionalnog profila i bolje razumijevanje procesa prijave za studij u inozemstvu.

Svi kandidati uključeni u program ostvaruju pristup dodatnim edukativnim sadržajima poput radionica pisanja motivacijskog pisma, radionica izrade životopisa i radionica profesionalnog razvoja. Također dobivaju pristup primjerima motivacijskih pisama, predlošcima životopisa, organizacijskim checklistama i materijalima za pripremu IELTS ispita.

Early Application Program moguće je ugovoriti najkasnije do 20. srpnja, a broj mjesta ograničen je na 30 polaznika.

EDUconnect: Vodič do studija u inozemstvu za buduće maturante

Za učenike koji žele saznati više o procesu prijave, stipendijama, dokumentaciji i mogućnostima studiranja u inozemstvu, IntegralEdu organizira događaj EDUconnect: Vodič do studija u inozemstvu za buduće maturante.

Na događaju će sudionici imati priliku saznati kako izgleda proces prijave, kada krenuti s pripremama, što uključuju prijemni ispiti i kako izgleda planiranje studija u inozemstvu. Uz prezentaciju i Q&A, sudionici će imati priliku za individualne konzultacije s obrazovnim savjetnicama IntegralEdu-a.

Događaj će se održati u Zagrebu 27. svibnja 2026. od 17 do 19 sati u prostoru WESPA Spaces.

Broj mjesta za individualne konzultacije je ograničen, zato je preporučena ranija prijava na događaj. Sudjelovanje je besplatno, potrebna je samo prijava na web stranici događaja.