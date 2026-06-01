MUZZA lipanj: Mjesec STEM-a i ekologije

Program započinje 2. lipnja javnom manifestacijom MUZZA erozija koja će se održati u Varaždinu, u Ulici Ivana Pavla II., od 13 do 17 sati. Dan kasnije, 3. lipnja, na istoj lokaciji od 10 do 14 sati održat će se javna manifestacija MUZZA morska patrola kroz koju će posjetitelji moći sudjelovati u edukativnim i interaktivnim sadržajima vezanim uz zaštitu mora i okoliša.

11. lipnja organiziramo javnu manifestaciju MUZZA svemir održivosti za cijelu obitelj koja će se održati od 10 do 17 sati na Gradskoj tržnici Garešnica, na adresi Kolodvorska ulica 2 u Garešnici. Posjetitelji će se upoznati sa Sunčevim sustavom i imati priliku promatrati Sunce kroz solarni teleskop te se upoznati s metodama očuvanja voda i važnošću čiste pitke vode.

Od 15. do 17. lipnja u Knjižnici M2 na adresi Medveščak 71 u Zagrebu provodit ćemo radionice održivosti i astronomije za djecu predškolskog uzrasta od 5 do 7 godina. Radionice će se provoditi svakoga dana od 10 do 11 sati, a djeca će kroz igru, kreativne aktivnosti i istraživanje svemira učiti o prirodi, planetima i očuvanju okoliša. Prijave se odvijaju putem naše web stranice www.muzza.hr i maksimalan broj sudionika na svakoj radionici je 15 sudionika uz prethodnu prijavu.

Krajem mjeseca, 25. i 26. lipnja, u Knjižnici Voltino u Zagrebu, na adresi Ulica Dragutina Golika 36, održat će se radionice programiranja i održivosti od 10 do 14 sati. Sudionici će imati priliku upoznati osnove programiranja kroz sadržaje povezane s ekologijom i održivim razvojem. Maksimalan broj sudionika je 15 sudionika uz prethodnu prijavu preko naše web stranice.

Program završava radionicama održivosti u Knjižnici Gajnice u Zagrebu, na adresi Meksička ulica 6. Prva radionica održat će se 29. lipnja u 10 sati, dok će druga biti održana 30. lipnja u 15 sati. Maksimalan broj sudionika je 15 sudionika uz prethodnu prijavu preko naše web stranice.

Pozivamo sve zainteresirane da se pridruže i sudjeluju u edukativnim, kreativnim i zabavnim aktivnostima kroz koje zajedno učimo o znanosti, tehnologiji i očuvanju okoliša.

Aktivnosti se provode u sklopu projekte MUZZA STEM akademija – STEMA. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda +. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske Komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.