STEM avantura stiže na Cest is d’Best: Mali inženjeri preuzimaju Zrinjevac!

Djeca i mladi imat će priliku sudjelovati u interaktivnoj STEM radionici u sklopu projekta STEM: Inženjeri budućnosti.

U sklopu jubilarnog 30. izdanja Cest is d'Best, park Zrinjevac ponovno će postati mjesto igre, kreativnosti i dobre zabave za najmlađe posjetitelje.

U četvrtak, 28. svibnja 2026. od 11:00 do 12:00 sati, djeca i mladi imat će priliku sudjelovati u interaktivnoj STEM radionici u sklopu projekta STEM: Inženjeri budućnosti. Radionica će se održati na lokaciji Zrinjevca (Zrinjevac 7, 10000, Zagreb), u samom centru Zagreba, među brojnim festivalskim sadržajima koji tih dana pretvaraju grad u veliku otvorenu pozornicu.

Posjetitelje očekuju zabavni inženjerski izazovi: od gradnje nebodera i testiranja njihove otpornosti na „potres“, pa sve do izrade i isprobavanja katapulta kroz koje će učiti o principu poluge, preciznosti i timskom radu.

Kroz igru, istraživanje i male konstrukcijske zadatke djeca će imati priliku razmišljati poput pravih malih inženjera, razvijati kreativnost i otkrivati koliko STEM može biti zanimljiv i zabavan. Aktivnosti su prilagođene predškolcima i osnovnoškolcima, a sudjelovanje je potpuno besplatno.

Festival Cest is d’Best već godinama donosi bogat program za djecu i obitelji upravo na Zrinjevcu, koji je poznat kao „family oasis” festivala i mjesto dnevnih sadržaja za najmlađe.

Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali.

___________________________________________________________________________

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.