STEM avantura stiže na Cest is d’Best: Mali inženjeri preuzimaju Zrinjevac!

Učenici danas uče drukčije, a ovi udžbenici se mijenjaju kako bi ih pratili: Evo što je novo
Nove generacije uče drugačije, a iz Alfe su napravili korak u pravom smjeru, preobrazbom nastavnih materijala u strukovnim školama.
09:30 6 h 01.06.2026
27. svibanj 2026.
Djeca i mladi imat će priliku sudjelovati u interaktivnoj STEM radionici u sklopu projekta STEM: Inženjeri budućnosti.
U sklopu jubilarnog 30. izdanja Cest is d'Best, park Zrinjevac ponovno će postati mjesto igre, kreativnosti i dobre zabave za najmlađe posjetitelje.
U četvrtak, 28. svibnja 2026. od 11:00 do 12:00 sati, djeca i mladi imat će priliku sudjelovati u interaktivnoj STEM radionici u sklopu projekta STEM: Inženjeri budućnosti. Radionica će se održati na lokaciji Zrinjevca (Zrinjevac 7, 10000, Zagreb), u samom centru Zagreba, među brojnim festivalskim sadržajima koji tih dana pretvaraju grad u veliku otvorenu pozornicu.
Posjetitelje očekuju zabavni inženjerski izazovi: od gradnje nebodera i testiranja njihove otpornosti na „potres“, pa sve do izrade i isprobavanja katapulta kroz koje će učiti o principu poluge, preciznosti i timskom radu.
Kroz igru, istraživanje i male konstrukcijske zadatke djeca će imati priliku razmišljati poput pravih malih inženjera, razvijati kreativnost i otkrivati koliko STEM može biti zanimljiv i zabavan. Aktivnosti su prilagođene predškolcima i osnovnoškolcima, a sudjelovanje je potpuno besplatno.
Festival Cest is d’Best već godinama donosi bogat program za djecu i obitelji upravo na Zrinjevcu, koji je poznat kao „family oasis” festivala i mjesto dnevnih sadržaja za najmlađe.
Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru programa Učinkoviti ljudski potencijali.
___________________________________________________________________________
Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
Učenici danas uče drukčije, a ovi udžbenici se mijenjaju kako bi ih pratili: Evo što je novo
Nove generacije uče drugačije, a iz Alfe su napravili korak u pravom smjeru, preobrazbom nastavnih materijala u strukovnim školama.
09:30 6 h 01.06.2026
Strahuju od Kiklopa, žele Glembajeve: Nisu svi maturanti spremni za esej, ali slušanje lektira moglo bi pomoći
Neki nisu pročitali sva djela na popisu za esej na maturi, a kad smo im pustili lektire u obliku audioknjiga, reakcije su bile pozitivne.
13:45 4 d 28.05.2026
Dekanica otkrila što čeka maturante koji upišu njen faks: Praksa kreće odmah, a cilj je da postanete lideri
Blaženka Filipan-Žignić dekanica je Učiteljskog fakulteta u Zagrebu, a podijelila je sve o studijima, praksi i prilikama koje čekaju njihove studente.
12:14 6 d 26.05.2026
Božina priča pokazuje zašto ne treba strahovati od krivog izbora faksa: 'To vas ne mora definirati za život'
U sklopu projekta Brucoš 101 razgovarali smo s Božom Crnkovićem, Service Desk Team Leadom u Spanu, o izboru faksa te kako uskladiti posao i studij.
11:49 1 d 31.05.2026
Ante i Lovro ruše stare predrasude o studentima ekonomije: Izvrsni su studenti s impresivnim postignućima
Dvojica studenata ZŠEM-a putuju svijetom, vode udruge, odrađuju prakse i uz sve to drže odličan prosjek. Kažu da su temelje postavili u srednjoj.
08:08 2 d 30.05.2026
Upoznale su se na faksu, a završile u New Yorku: Kažu da je izbor studija ključan, a imaju i savjete oko toga
Prijateljstvo za vrijeme studiranja pretvorile su u projekt koji je završio na festivalu u New Yorku i pokazale koliko fakultet može otvoriti vrata.
09:00 3 d 29.05.2026
Otvoren je nagradni natječaj za najbolje projekte studentskih udruga: Prijavi svoju
Studentske udruge čine fakultetski život bogatijim, pokažite što vaša radi i osvojite poklon paket u sklopu projekta Brucoš 101.
10:25 4 d 28.05.2026
Kako izgleda berba kamilice? Studenti Agronomskog fakulteta posjetili proizvođača ljekovitog bilja
Studenti Agronomskog fakulteta su su mogli vidjeti kako izgleda mehanizirana berba kamilice u stvarnim proizvodnim uvjetima.
07:05 8 h 01.06.2026
MUZZA lipanj: Mjesec STEM-a i ekologije
Tijekom lipnja očekuje nas niz zanimljivih aktivnosti, radionica i javnih događanja posvećenih znanosti, održivosti, ekologiji i STEM području.
07:00 8 h 01.06.2026
Zašto je treći razred pravo vrijeme za planiranje studija u inozemstvu?
Ako razmišljaš o tome da jednog dana studiraš u Nizozemskoj, Italiji, Njemačkoj, Engleskoj ili SAD-u, rana priprema može ti donijeti veliku prednost.
07:00 10 d 22.05.2026
Mali inženjeri u akciji: STEM izazovi povodom Dana škole u OŠ Dobriše Cesarića
Sudionike očekuje sat vremena kreativnih izazova kroz koje će imati priliku graditi nebodere i različite konstrukcije.
07:00 11 d 21.05.2026
I ovaj tjedan imaš priliku postati inženjer budućnosti u knjižnici Voltino
Kroz igru, istraživanje i praktične zadatke otkrijte svijet građevinskog inženjerstva i STEM područja.
07:00 13 d 19.05.2026