Kako izgleda berba kamilice? Studenti Agronomskog fakulteta posjetili proizvođača ljekovitog bilja

Studenti Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, koji u okviru studija slušaju predmet Ljekovito, aromatično i medonosno bilje, sudjelovali su 8. svibnja 2026. godine na stručnoj terenskoj nastavi u Lozanu. Tom su prilikom posjetili tvrtku DAM d.o.o., jednu od najvećih tvrtki u jugoistočnoj Europi za proizvodnju i preradu EKO certificiranog ljekovitog bilja.

Stručni posjet, u organizaciji Zavoda za biljnu bioraznolikost, omogućio im je bolje upoznavanje praktičnih aspekata proizvodnje kamilice, jedne od gospodarski najznačajnijih ljekovitih biljnih vrsta.

Tijekom posjeta studenti su obišli proizvodne površine pod kamilicom te imali priliku pratiti mehaniziranu berbu u razdoblju najintenzivnijeg dijela vegetacijske sezone. Upravo je promatranje same berbe izazvalo poseban interes studenata, budući da su mogli vidjeti kako izgleda mehanizirana berba kamilice u stvarnim proizvodnim uvjetima, kao i koje su specifičnosti ovog osjetljivog proizvodnog procesa.

Stručnjaci tvrtke predstavili su studentima cijeli proizvodni proces – od pripreme tla, odabira sortimenta, sjetve i njege usjeva, preko zaštite usjeva i praćenja razvoja biljaka, pa sve do određivanja optimalnog vremena berbe, sušenja i skladištenja biljne sirovine. Govorilo se i o važnosti pravilnog određivanja tehnološke zrelosti biljaka radi očuvanja kvalitete proizvoda.

Uz tehnološke aspekte proizvodnje, studenti su upoznati i s izazovima poslovanja u sektoru ljekovitog i aromatičnog bilja, uključujući zahtjeve tržišta, održivost proizvodnje, važnost ekološke certifikacije te mogućnosti plasmana proizvoda na domaćem i stranom tržištu.

Terenska nastava pružila im je priliku da teorijska znanja stečena tijekom studija povežu s konkretnim primjerima iz proizvodne prakse. Kroz obilazak proizvodnih površina i razgovor sa stručnjacima upoznali su stvarne uvjete uzgoja i prerade ljekovitog bilja te izazove s kojima se proizvođači svakodnevno susreću. Ovakav oblik nastave doprinosi razvoju stručnih kompetencija i boljem razumijevanju poljoprivrednog sektora, ali i potiče studente na promišljanje o budućem profesionalnom razvoju.