Izvedite se ovog petka u Kerempuh: Dijele se besplatne ulaznice za čitatelje portala srednja.hr

Počinju 50. Dani satire Fadila Hadžića, festival koji svake godine u Kerempuh dovodi najbolje satirične predstave iz cijele regije.

Među brojnim inozemnim predstavama ponovno je prepoznata kvaliteta Kerempuhove predstave 'Otac, Kći i Duh Sveti' pa Kerempuh s veseljem poziva sve čitatelje portala srednja.hr da naprave kazališni predah od učenja i pogledaju spomenutu predstavu BESPLATNO. Potrebno je samo doći na blagajnu kazališta, reći 'čitam srednju.hr' i preuzeti svoje besplatne karte.

Kerempuhova nagrađivana predstava "Otac, Kći i Duh Sveti" igra u petak, 05.06.2026. u 19 sati. Riječ je o duologiji Mate Matišića, napisanoj za Kerempuh, koju je na scenu postavio Janusz Kica.

U prvom dijelu predstave u fokusu je tročlana obitelj – otac, veteran domovinskog rata, majka i kći, mlada liječnica. Jednoga dana tako u njihovoj se maloj zajednici dogodi pravo čudo. Drugi komad postavlja u fokus dva bračna para koja je život spojio iskustvom nezamislive tragedije...

Ovaj nevjerojatno aktualan tekst otvara pitanja u sferi politike, crkve, nacionalizma, odgoja, seksualne orijentacije, identiteta, feminizma i političkog aktivizma.

U urnebesnim tekstovima prožetim gorkim humorom, finom ironijom i nevjerojatnim apsurdom, Matišić ispisuje obrate dostojne najpametnijih krimića, kopajući uvijek dublje u ponore samog sebe i nalazeći krivca na najneočekivanijim mjestima.

U predstavi igraju: Vedran Mlikota, Branka Trlin, Mirela Videk Hranjec, Ines Bojanić, Linda Begonja, Marko Makovičić, Hrvoje Kečkeš, Dražen Čuček, Vilim Matula, Mia Begović, Tamara Kovačević, Anica Kontić.