Studenti FOI-ja rasturili na međunarodnim i stručnim natjecanjima: Pogledajte u čemu su sve najbolji

U samo dva tjedna studenti FOI-ja osvojili su niz nagrada na domaćim i međunarodnim natjecanjima te potvrdili svoju izvrsnost.

Studenti Sveučilišta u Zagrebu Fakulteta organizacije i informatike (FOI) u posljednja su dva tjedna ostvarili niz zapaženih uspjeha na domaćim i međunarodnim natjecanjima iz područja investicija, održivosti, projektnog menadžmenta, inovacija i kibernetičke sigurnosti, još jednom potvrdivši kvalitetu znanja, inovativnost i izvrsnost!

Zlatna medalja za FOI projekt pametnog navodnjavanja na INOVA-MLADI 2026

Na 26. izložbi inovacija INOVA-MLADI 2026 u Zagrebu studenti FOI-ja osvojili su zlatno odličje u kategoriji 'fakulteta'. Zlatnu medalju osvojili su Filip Grgac, Kristian Katulić i Karlo Kršak za inovativni projekt „Sustav za pametno navodnjavanje biljaka“.

Prvo mjesto FOI studentice na međunarodnom Project Management Forumu

Studenti FOI-ja sudjelovali su i na međunarodnom natjecanju Project Management Forum Fakulteta organizacionih nauka Sveučilišta u Beogradu. FOI studenti bili su raspoređeni u međunarodne timove, a tim u kojem je sudjelovala studentica Ema Andjelković osvojio je prvo mjesto u natjecanju, potvrdivši izvrsnost FOI studenata i u međunarodnom okruženju.

Drugo mjesto na IPMA Young Crew Croatia

Studenti FOI-ja ostvarili su izvrstan uspjeh osvojivši drugo mjesto na nacionalnom natjecanju iz upravljanja projektima koje organizira IPMA Young Crew Croatia, dio međunarodne inicijative International Project Management Association. FOI tim činili su studenti stručnog studija Informacijske tehnologije i digitalizacija poslovanja: Silvio Crnički, Mark Cvitan, Mateo Čić i Matej Bojčić.

Inovativna rješenja za održivost nagrađena na Global Goals Jamu 2026

U suradnji s Geotehničkim fakultetom Varaždin i udrugom Makerspace, na FOI-ju je održano međunarodno interdisciplinarno natjecanje Global Goals Jam Varaždin 2026, usmjereno razvoju inovativnih rješenja za održivost i društveni utjecaj. Sedam studentskih timova kroz višesprintni proces razvijalo je projekte povezane s održivim razvojem, digitalnim tehnologijama i društvenim inovacijama, a najuspješniji timovi bili su:

1. mjesto – Laura Kronast, Paula Cesar, Niko Korać (FOI) i Nikola Petek (GFV) s projektom „Iskrica znanja“

2. mjesto – Ana Rudolf, Natali Novoselec, Jasmina Kramarić (FOI), Petra Rajn i Abel Sabolek (GFV) s projektom „Zero Waste Kitchen“

3. mjesto – Lana Makar, Lovro Mastelić, Tea Komes i Dominik Krog (FOI) s projektom „SunNova“

Pobjedničke investicijske strategije na prvom Portfolio Masters natjecanju

Na FOI-ju je uspješno održano prvo izdanje investicijskog natjecanja Portfolio Masters, u organizaciji Centra za podršku studentima i razvoj karijera, investicijske kuće InterCapital ETF d.o.o. te studenata diplomskog studija Ekonomike poduzetništva. Na natjecanju je sudjelovalo 11 timova i gotovo 40 studenata različitih studija i godina, koji su kroz razvoj vlastitih ETF strategija demonstrirali analitičke sposobnosti, financijsku pismenost i kreativnost. Najuspješniji timovi bili su:

1. mjesto – Maksim Slamek, Patrik Šantek i Lovro Luketić

2. mjesto – Josip Ferić, Petar Dobrotić i Mateo Jovan

3. mjesto – Luka Mikulić, Teo Varga i Petar Martinović

Najbolji timovi prvog FOI CTF natjecanja pokazali izvrsnost u kibernetičkoj sigurnosti

Na FOI-ju je uspješno održan International WebSec Initiative 2026, međunarodni projekt posvećen području web i kibernetičke sigurnosti, u sklopu kojeg je organizirano prvo Capture The Flag (CTF) natjecanje na FOI-ju. Projekt su osmislili i organizirali studenti FOI Dev Cluba uz podršku Fakulteta i partnerskih institucija. U natjecanju je sudjelovalo devet timova domaćih i internacionalnih studenata, a najbolji rezultati ostvarili su:

1. mjesto – Matija Volarić, David Sedlan, Ivan Turčinov i Ivan Boščić

2. mjesto – Ilias Aklaf, Jaasin M.M.P., Borna Bojkić i Benjamin Nujić

3. mjesto – Lana Kelić, Karlo Svetec, Fernando Perak i Marin Rameša

Ovi uspjesi još jednom potvrđuju kvalitetu obrazovanja, interdisciplinarnost i snažan studentski angažman na Fakultetu organizacije i informatike te važnost povezivanja studenata s praksom, industrijom i međunarodnim akademskim okruženjem. Čestitamo svim studentima, mentorima i organizatorima na ostvarenim rezultatima i izvrsnom predstavljanju FOI-ja na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima!