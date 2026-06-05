Koji je najbolji studentski dom u Zagrebu? Student napravio video vodič za brucoše

Za mnoge maturante i brucoše odabir studentskog smještaja jedno je od prvih velikih pitanja prije dolaska na faks, a ni starijim studentima odluka između doma, stana ili promjene doma često nije jednostavna.

Nakon što su nedavno završili Radićevi dani, mnogi su barem nakratko dobili uvid u to kako izgleda život na Savi. No, Sava je samo jedan od studentskih domova u Zagrebu. Tu su još Cvjetno naselje, Ante Starčević i Lašćina, a svaki od njih ima svoje prednosti, mane i specifičnu atmosferu.

Kako bi studentima olakšao usporedbu, student FER-a Marin Grković složio je video vodič kroz zagrebačke studentske domove. U videu se prolazi kroz stvari koje studente najviše zanimaju - veličinu soba, namještaj, uvjete za učenje, menzu, kupaonice, atmosferu i opći dojam života u pojedinom domu.

Cilj videa je dati realniji pregled studentskih domova u Zagrebu i pomoći onima koji tek upisuju fakultet, razmišljaju između doma i stana ili jednostavno žele vidjeti kako izgleda život u različitim zagrebačkim domovima.

Video vodič možete pogledati OVDJE!