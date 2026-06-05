STEM Akademija: nove generacije ponovno okuplja posjetitelje kroz javne STEM aktivnosti

Posjetitelji će imati priliku upoznati mogućnosti koje donosi razvoj novih tehnologija te saznati više o njihovoj odgovornoj primjeni.

Program STEM Akademija: nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), tijekom lipnja 2026. nastavlja s nizom javnih događanja kojima djeci, mladima i široj javnosti približava svijet suvremenih tehnologija i umjetne inteligencije. Kroz interaktivne aktivnosti i razgovore, posjetitelji će imati priliku upoznati mogućnosti koje donosi razvoj novih tehnologija te saznati više o njihovoj odgovornoj primjeni u svakodnevnom životu.

Sudionici će kroz praktične zadatke istraživati kako funkcioniraju alati umjetne inteligencije, učiti prepoznavati AI-generirane sadržaje te razvijati kritičko razmišljanje i digitalne kompetencije. Aktivnosti su osmišljene tako da STEM teme približe na pristupačan, zanimljiv i interaktivan način.

Nikola Tesla Experience Centar Karlovac

8. lipnja 2026., od 10:00 do 11:00 sati

10. lipnja 2026., od 10:00 do 11:00 sati

Ispred Nikola Tesla Experience Centra Karlovac STEM Akademija će održati dva javna STEM štanda na kojima će posjetitelji moći sudjelovati u aktivnostima vezanima uz umjetnu inteligenciju, suvremene tehnologije i digitalnu pismenost. Program je otvoren svim zainteresiranim građanima i posjetiteljima centra.

Knjižnica Dugave, Zagreb

11. lipnja 2026., od 18:00 do 19:00 sati

U prostoru Knjižnice Dugave STEM Akademija predstavit će interaktivne sadržaje koji kroz razgovor i praktične primjere približavaju umjetnu inteligenciju i STEM područja. Posjetitelji će imati priliku saznati više o tehnologijama koje oblikuju današnje društvo te sudjelovati u edukativnim aktivnostima prilagođenima različitim uzrastima.

Sve aktivnosti su besplatne i otvorene za javnost, bez potrebe za prethodnom prijavom.

Projekt STEM Akademija: nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima te razvoja kreativnosti, logičkog razmišljanja i digitalnih kompetencija.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.