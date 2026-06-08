STEM inženjeri budućnosti stižu na 58. Križevačko veliko spravišče!

U sklopu bogatog programa 58. Križevačkog velikog spravišča, najstarije turističke i kulturne manifestacije prigorskog kraja, najmlađe posjetitelje očekuje vesela i edukativna STEM radionica u kojoj će na jedan dan postati pravi mali inženjeri. Manifestacija tradicionalno okuplja sadržaje za sve generacije, a poseban naglasak stavlja i na programe za djecu i obitelji.

Radionica će se održati u nedjelju, 7. lipnja 2026., od 17:00 do 19:00 sati na Trgu Antuna Nemčića (48260, Križevci), gdje će djeca i mladi kroz igru, istraživanje i kreativne izazove imati priliku upoznati svijet građevinskog inženjerstva i STEM područja.

Sudionike očekuju omiljeni inženjerski zadaci: gradnja nebodera od jednostavnih materijala, testiranje njihove otpornosti na „potres“ te izrada i isprobavanje katapulta kroz koje će učiti o principu poluge, preciznosti i timskom radu. Kroz zabavne izazove razvijat će kreativnost, logičko razmišljanje i vještine rješavanja problema, a pritom se odlično zabaviti.

Aktivnosti su prilagođene predškolcima i osnovnoškolcima, a sudjelovanje je besplatno. Dovoljno je ponijeti malo znatiželje, puno dobre volje i spremnost za gradnju, testiranje i istraživanje.

Pozivamo sve male i velike posjetitelje Spravišča da nam se pridruže na Nemčiću i otkriju koliko STEM može biti zabavan kada se uči kroz igru!

Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

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