Mali inženjeri dolaze u Karlovac: STEM radionica ispred Nikola Tesla Experience Centra

Posjetitelje očekuje sat vremena zabavnih inženjerskih izazova kroz koje će graditi nebodere od jednostavnih materijala i isprobati druge aktivnosti.

U srijedu, 10. lipnja 2026. godine od 10:00 do 11:00 sati, ispred Nikola Tesla Experience Center Karlovac održat će se javna STEM manifestacija namijenjena djeci i mladima. Centar se nalazi na adresi Rakovac ul. 6, 47000 Karlovac, tik uz Gimnaziju Karlovac koju je pohađao i Nikola Tesla.

Posjetitelje očekuje sat vremena zabavnih inženjerskih izazova kroz koje će graditi nebodere od jednostavnih materijala, testirati njihovu otpornost na „potres“ te isprobati katapulte i otkriti kako funkcionira princip poluge. Kroz igru, kreativnost i timski rad djeca će imati priliku razmišljati poput pravih malih inženjera.

Sudjelovanje je besplatno, a radionica je prilagođena predškolcima i učenicima osnovnoškolske dobi. Dovoljno je ponijeti znatiželju i želju za istraživanjem!

Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

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