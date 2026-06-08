Bajkoviti STEM izazovi na Ogulinskom festivalu bajke

U bajkovitom okruženju mali posjetitelji će se moći okušati u ulozi inženjera, a očekuju ih razni zabavni izazovi.

U petak, 12. lipnja 2026. godine od 13:00 do 15:00 sati, posjetitelji Ogulinskog festivala bajke moći će sudjelovati u posebnoj STEM radionici u sklopu projekta STEM: Inženjeri budućnosti. Aktivnost će se održati na festivalskoj sceni Potjeh, u Parku kralja Tomislava (Ul. Bernardina Frankopana 3, 47300 Ogulin).

Ogulinski festival bajke već dva desetljeća pretvara Ogulin u grad mašte i priča inspiriranih djelom Ivane Brlić-Mažuranić. Kroz predstave, radionice, pripovijedanja i interaktivne sadržaje festival okuplja djecu, mlade i obitelji te slavi kreativnost, stvaralaštvo i čaroliju bajki.

U tom će se bajkovitom okruženju mali posjetitelji moći okušati u ulozi inženjera. Očekuju ih izazovi gradnje nebodera od jednostavnih materijala, testiranje konstrukcija na „potres“ te izrada i isprobavanje katapulta kroz koje će učiti o principu poluge, preciznosti i timskom radu. Kroz igru i istraživanje djeca će razvijati kreativnost, logičko razmišljanje i vještine rješavanja problema.

Pozivamo sve male graditelje, istraživače i ljubitelje bajki da nam se pridruže na sceni Potjeh i otkriju kako se mašta i znanost mogu spojiti u jednu nezaboravnu avanturu!

Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

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