STEM Akademija: Nove generacije stiže u Ogulin i Varaždin

STEM Akademija gostovat će na Festivalu bajki u Ogulinu te u Dječjoj knjižnici Varaždin.

Program STEM Akademija: Nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), nastavlja s javnim STEM aktivnostima i tijekom lipnja 2026. godine. Ovoga puta STEM Akademija gostovat će na Festivalu bajki u Ogulinu te u Dječjoj knjižnici Varaždin, gdje će posjetitelji imati priliku istražiti svijet suvremenih tehnologija kroz interaktivne sadržaje i razgovore o umjetnoj inteligenciji.

Kroz niz zanimljivih aktivnosti sudionici će moći saznati više o tome kako umjetna inteligencija funkcionira, gdje je susrećemo u svakodnevnom životu te na koji način možemo razvijati odgovoran odnos prema tehnologiji. Program je osmišljen kako bi STEM teme približio djeci, mladima i široj javnosti na pristupačan, razumljiv i zabavan način.

Festival bajki u Ogulinu

Petak, 12. lipnja 2026., od 13:00 do 15:00 sati

Ul. Bernardina Frankopana 3, 47 300 Ogulin

U sklopu Festivala bajki u Ogulinu, STEM Akademija predstavit će svoj STEM štand s interaktivnim sadržajima posvećenima umjetnoj inteligenciji i digitalnim tehnologijama. Posjetitelji će moći sudjelovati u edukativnim aktivnostima, istražiti kako nastaju AI-generirani sadržaji te kroz razgovor s edukatorima otkriti zanimljivosti iz svijeta tehnologije.

Dječja knjižnica Varaždin

Subota, 20. lipnja 2026., od 10:00 do 11:30 sati

Ul. Augusta Cesarca 10, 42000, Varaždin

Nakon uspješnih gostovanja u knjižnicama diljem Hrvatske, STEM Akademija ponovo dolazi u Dječju knjižnicu Varaždin, gdje će posjetiteljima približiti STEM područja kroz niz praktičnih zadataka i interaktivnih aktivnosti. Program je prilagođen različitim uzrastima te potiče znatiželju, kreativnost i kritičko razmišljanje.

Sve aktivnosti su besplatne i otvorene za javnost, bez potrebe za prethodnom prijavom.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima te razvoja digitalnih i kreativnih kompetencija.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.