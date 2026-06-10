Spoj teorije i prakse u zajednici: Predstavljeni projekti društveno korisnog učenja na socijalnom radu

Na Studijskom centru socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu održano je predstavljanje ovogodišnjih projekata društveno korisnog učenja.

Projekti su provedeni u okviru izbornog kolegija „Društveno korisno učenje i socijalne intervencije“, pod vodstvom prof. dr. sc. Marijane Majdak i izv. prof. dr. sc. Koraljke Modić Stanke.

Studentice prve godine prijediplomskog studija socijalnog rada predstavile su rezultate višemjesečnog rada u zajednici. Kroz timski rad, terensku nastavu i kontinuirano mentorstvo, studentice su aktivno sudjelovale u prepoznavanju potreba, planiranju intervencija te provedbi aktivnosti u stvarnim okruženjima.

U akademskoj godini 2025./26. ostvarena je uspješna suradnja s odgojno-obrazovnim ustanovama, organizacijama civilnog društva i institucijama socijalne skrbi.

Društveni partneri na kolegiju bili su:

OŠ Grigora Viteza (mentorica: Sanja Kljajić Paripović)

(mentorica: Sanja Kljajić Paripović) Udruga Krijesnica (mentorica: Mirela Stanić-Popović)

(mentorica: Mirela Stanić-Popović) Centar Dugave (mentorica: Ivana Đurek Setinšek)

(mentorica: Ivana Đurek Setinšek) Reto Centar (mentorica: Lidija Bandić)

Glas s terena: odgovornost, empatija i suočavanje s izazovima

O važnosti i kvaliteti studentskog rada govore i osvrti mentorica iz prakse koje su pratile njihov rad tijekom semestra.

Iz Udruge Krijesnica, koja pruža podršku djeci oboljeloj od malignih bolesti i njihovim obiteljima, istaknuta je visoka razina profesionalnog pristupa studentica:

- Studentice su pokazale visoku razinu profesionalnosti, empatije i razumijevanja osjetljivosti teme, rekla je Mirela Stanić-Popović, izvršna direktorica Udruge Krijesnica.

Rad u školskom okruženju donio je dodatne izazove, osobito u radu u specifičnim razrednim uvjetima.

- Izuzetno su se trudile i pripremile, radionice su bile jako lijepo napisane. Naravno da im još nedostaje iskustva, pa im se bilo teže snaći u razredu, a zadatak je bio dodatno zahtjevan jer su neke studentice radile u posebnom razrednom odjelu. Svakako mislim da im je ovo bilo jedno zanimljivo i vrijedno iskustvo i zato i dalje stojim na raspolaganju za suradnju, naglasila je mentorica iz Osnovne škole Grigora Viteza, Sanja Kljaić Paripović, u svom osvrtu.

Više od same učionice: praksa već na prvoj godini studija

Završna prezentacija još je jednom potvrdila važnost društveno korisnog učenja kao modela koji studentima omogućuje rano uključivanje u praksu i razvoj profesionalnih kompetencija kroz stvarne situacije u zajednici.

Ovakav pristup nastavi ističe posebnost Studijskog centra socijalnog rada. Ovdje se učenje ne odvija isključivo kroz teoriju i unutar četiri zida učionice, već kroz izravno iskustvo rada s ljudima i organizacijama koje svakodnevno djeluju u području socijalne skrbi. Činjenica da studenti već na prvoj godini studija imaju priliku stvarati opipljivu promjenu i raditi na terenu pruža neprocjenjiv temelj za njihov daljnji profesionalni razvoj.