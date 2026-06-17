Od dronova do održive proizvodnje: Studenti otkrivali karijere budućnosti u agronomiji

Na Danima karijera Agronomskog fakulteta studenti su upoznali 26 poslodavaca, istražili zelena zanimanja i stekli korisne vještine za tržište rada.

Na Agronomskom fakultetu u Zagrebu održani su 11. Dani karijera, događaj koji je studentima približio različite mogućnosti zapošljavanja i razvoja karijere u području agronomije, okoliša, hrane, obnovljivih izvora energije i krajobraznog uređenja.

Tijekom dva dana studentima se predstavilo čak 26 poslodavaca iz privatnog i javnog sektora, pružajući im priliku da iz prve ruke saznaju kako izgleda rad u struci, koje su vještine danas najtraženije te kakve se mogućnosti otvaraju nakon završetka studija. Poseban interes izazvale su teme povezane s održivom proizvodnjom hrane, zaštitom okoliša, novim tehnologijama i zelenim zanimanjima.

Osim susreta sa stručnjacima, studenti su sudjelovali i na radionicama „Kako se predstaviti poslodavcu?“ i „Samoprocjena vlastitih potencijala“, gdje su kroz praktične primjere i interaktivni rad razvijali komunikacijske vještine te promišljali o vlastitim interesima i mogućim karijernim smjerovima.

Dani karijera pokazali su kako agronomija danas povezuje znanost, tehnologiju, prirodu i poduzetništvo te otvara niz zanimljivih profesionalnih puteva.

Ovakvi događaji studentima omogućuju da već tijekom studija steknu bolji uvid u očekivanja poslodavaca i lakše planiraju svoj profesionalni razvoj. Slične edukativne aktivnosti i radionice na Agronomskom fakultetu planiraju se i ubuduće, s ciljem dodatne pripreme studenata za njihove buduće karijere.

Više informacija na mrežnim stranicama Agronomskog fakulteta.