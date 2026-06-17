Kreativna STEM radionica na Danu djece u sklopu Dana Dugava 2026

Na Danu djece u sklopu Dana Dugava mali će posjetitelji besplatno graditi nebodere i testirati ih na potres kroz zabavnu STEM radionicu.

Organizatori pozivaju svu djecu (a i sve zainteresirane) da im se pridruže ovu nedjelju (21.6.2026.) na Danu djece u sklopu manifestacije Dani Dugava 2026. Lokacija održavanja je igralište I. osnovne škole Dugave, na adresi Školski prilaz 7, 10010, Zagreb, gdje ćemo održati besplatnu kreativnu STEM radionicu iz područja građevinarstva.

Kada: 21.6.2026 (nedjelja) od 11:00 do 12:00 sati

Gdje: Dani Dugava 2026 – Dan djece, igralište I.osnovne Škole Dugave, Školski prilaz 7, 10010 Zagreb

Sudjelovanje: besplatno

Tijekom radionice djeca će imati priliku projektirati i graditi vlastite nebodere koristeći jednostavne i lako dostupne materijale. Nakon izgradnje slijedi najzanimljiviji dio: testiranje otpornosti konstrukcija na potres!

Kroz igru, kreativnost i praktičan rad, sudionici će imati priliku razvijati vještine rješavanja problema i inovativnog razmišljanja. Radionica je dio STEM aktivnosti usmjerenih na približavanje građevine i inženjerstva djeci na zabavan i interaktivan način.

- Veselimo se druženju i zajedničkom istraživanju svijeta građevinarstva, poručili su organizatori.

Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je

sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru Programa Učinkoviti

ljudski potencijali 2021. – 2027.

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