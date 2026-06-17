STEM subota u Zaprešiću: Vrijeme je za male inženjerske izazove!

U Zaprešiću se održava besplatna STEM radionica na kojoj će djeca graditi nebodere, izrađivati katapulte i kroz igru upoznati svijet inženjerstva.

U subotu, 20. lipnja 2026. godine od 10:00 do 11:00 sati, u Gradskoj knjižnici Ante Kovačića (Trg žrtava fašizma 6, 10290 Zaprešić) održat će se interaktivna STEM radionica namijenjena djeci i mladima.

Kroz zabavne i kreativne aktivnosti sudionici će imati priliku upoznati osnove građevinskog inženjerstva i projektnog razmišljanja. Očekuju ih izazovi gradnje nebodera od jednostavnih materijala, testiranje konstrukcija na otpornost na „potres“ te izrada i isprobavanje katapulta kroz koje će učiti o principu poluge, preciznosti i timskom radu.

Radionica je prilagođena predškolcima i učenicima osnovnoškolske dobi, a cilj joj je kroz igru, istraživanje i praktičan rad približiti STEM područje na zanimljiv i pristupačan način. Sudionici će razvijati kreativnost, logičko razmišljanje i vještine rješavanja problema, pritom se odlično zabavljajući.

Sudjelovanje je besplatno, a potrebno je ponijeti samo znatiželju, maštu i spremnost za nove izazove.

Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je

sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru Programa Učinkoviti

ljudski potencijali 2021. – 2027.

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