Održan MoodleMoot Hrvatska 2026

Na MoodleMootu 2026 u Srcu stručnjaci su raspravljali o razvoju Moodlea, e-učenju te primjeni umjetne inteligencije u obrazovanju.

Događanje MoodleMoot Hrvatska 2026 održano je 11. i 12. lipnja u Srcu i okupilo je više od 50 profesionalaca koji se bave sustavom Moodle, bilo u ulozi korisnika, administratora ili programera (developera) i svih koji se žele upoznati s ovim sustavom.

Moodle je besplatni sustav otvorenog koda na kojem se bazira i najveći i najmoderniji sustav za e-učenje visokom obrazovanju Republike Hrvatske – Merlin kojeg održava Srce. Ovogodišnji MoodleMoot Hrvatska je službeno MoodleMoot događanje za Hrvatsku i nalazi se na listi registriranih MoodleMoot događanja u svijetu.

- Srce već 16 godina organizira ovo događanje s ciljem omogućavanja razmijene znanja i iskustava među korisnicima sustava za e-učenje Merlin, ali i drugih platformi izgrađenih na Moodleu. Ovakav model okupljanja zajednice pokazao se iznimno potrebnim u današnje vrijeme preobilja informacija, alata te sve većih izazova u odabiru onih pravih za postizanje željenih učinaka. Suradnjom i zajedničkim radom možemo nastaviti pomicati granice u obrazovanju na dobrobit i studenata i nastavnika, istaknula je u pozdravnom govoru pomoćnica ravnatelja Srca doc. dr. sc. Sandra Kučina Softić.

Dvodnevno događanje počelo je pozvanim predavanjem „Moodle Community Contrbutions – a new team's inception, early wins and plans for the future“ u kojem je Michael Hawkins, iz Moodle-a HQ predstavio ciljeve i rezultate rada novog tima za doprinose zajednice (Community contributors team) koji je uspostavljen u Moodle.org. Novi tim za doprinose zajednice, fokusira se na suradnju s razvojnim inženjerima i prevoditeljima iz zajednice i njihovom doprinosu u razvoju i unaprjeđenju sustava Moodle.

Potom je Zvonko Martinović iz Srca najavio novog čarobnog pomoćnika u sustavu za e-učenje Merlin odnosno kontekstualnog UI pomoćnika koji će od jeseni nastavnicima i studentima pružati podršku u radu na e-kolegiju.

Izv. prof dr. sc. Nina Pereza pomoćnica rektora za inovacije u obrazovanju s Medicinskog fakulteta u Rijeci održala je pozvano predavanje „Moodle u srcu medicinskog obrazovanja: primjeri dobre prakse Medicinskog fakulteta u Rijeci“. U predavanju je prikazala primjere dobre prakse primjene sustava za e-učenje Srca temeljenih na platformi Moodle, u nastavi na Medicinskom fakultetu, te u usavršavanju nastavnika kroz Centar za unaprjeđenje nastavničkih kompetencija i komunikacijskih vještina. Posebno je istaknula važnost cjeloživotnog obrazovanja za profesionalni razvoj nastavnika koje je neophodno u procesu digitalne transformacije obrazovanja.

Sudionicima su predstavljeni i rezultati provedenih aktivnosti u prvih šest mjeseci projekta Erasmus + STTAIRS (Strengthening Teacher Training with AI through Remote-learning Spaces na kojem je Srce partner. Stručnjaci Srca predstavili su tehnički odabir i evaluacija alata za umjetnu inteligenciju i alata za digitalnu dobrobit koji se mogu implementirati u sustav Moodle. Odabrani alati instalirani su u virtualnom okruženju za učenje projekta, a testirale su ih partnerske institucije koristeći zajedničke kriterije kao što su upotrebljivost, funkcionalnost, pedagoška vrijednost, tehnička ograničenja i održivost.

Prvog su dana MoodleMoota održane prezentacije o integraciji e-kolegija u sustavu Merlin s uslugom Srca Napredno računanje, primjene ABC metoda dizajna nastave, te primjeri korištenja alata umjetne inteligencije i sustava Moodle za unaprjeđenje učenja i poučavanja.

Drugi je dan započeo pozvanim predavanjem „Turnitin: Building Academic Excellence in the Age of AI Pivoting from academic integrity, focused on authorship, towards learning integrity" u kojem je Lluis Val Becerra, regionalni manager u Turnitinu predstavio zaokret od akademskog integriteta, usmjerenog na autorstvo konačnog rezultata, prema integritetu učenja koji se fokusira na sam put učenja i trud studenata pri izvršenju pojedinog zadataka.

Prezentacije su se nastavile primjerima korištenja aktivnosti i resursa sustava Moodle kao što su Dijalog i Forum te kako izraditi pitanja kao što su STACK pitanja koja omogućuju automatsku provjeru simboličkih i numeričkih izraza ili kako složiti kvalitetnu i veliku bazu pitanja za potrebe kolegija u sustavu Merlin uz pomoć alata umjetne inteligencije. Također, predstavljena je primjena aktivnosti Virtual Programming Lab (VPL) u sustavu Moodle kao podrška učenju i kontinuiranom praćenju rada studenata.

Srce svojim znanjem i stručnošću vezanim za sustave za e-učenje te digitalno obrazovanje, osigurava podršku u implementaciji digitalnih tehnologija u obrazovni proces te edukaciju nastavnika za stjecanje digitalnih kompetencija, a organizacijom ovog događanja pridonosi i globalnoj Moodle zajednici.

Slike s događanja kao i snimke predavanja i prezentacija dostupne su na ovoj web stranici.