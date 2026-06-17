Faks predstavio chatbot za buduće studente: Informacije o upisima dostupne 24 sata dnevno

FOI je predstavio AI chatbot koji budućim studentima 24/7 daje informacije o studijima, upisima i rokovima te olakšava odluku o studiranju.

Chatbot je razvijen s ciljem pružanja podrške kandidatima tijekom procesa informiranja i donošenja odluke o odabiru studija. Dostupan je putem mrežne stranice Fakulteta upisi.foi.hr te omogućuje pristup informacijama u bilo koje vrijeme, bez potrebe za pretraživanjem velikog broja sadržaja ili čekanjem na odgovor.

Razvoj chatbota temelji se na suvremenim tehnologijama umjetne inteligencije, a razvijen je vlastitom ekspertizom FOI-ja. Na njegovoj izradi sudjelovali su djelatnici Službe za inovacije, projekte i informacijske tehnologije, koji su osmislili i implementirali rješenje prilagođeno potrebama budućih studenata i specifičnostima studijskih programa Fakulteta. Baza znanja chatbota kontinuirano će se nadopunjavati i ažurirati kako bi korisnicima pružala što točnije i potpunije informacije.

- Želimo budućim studentima omogućiti što jednostavniji pristup relevantnim informacijama te im pružiti dodatnu podršku u razdoblju kada donose važne odluke o svom obrazovanju. Chatbot predstavlja još jedan korak u unapređenju digitalnih usluga koje FOI pruža svojim korisnicima, ističe dekanica Fakulteta prof. dr. sc. Marina Klačmer Čalopa.

Trenutačna verzija chatbota usmjerena je na odgovaranje na pitanja o prijediplomskim studijima, uključujući informacije o studijskim smjerovima, upisnim uvjetima, bodovanju, rokovima i mogućnostima studiranja na FOI-ju. U narednim fazama razvoja planirano je proširenje sustava kako bi obuhvatio i diplomske studije, poslijediplomske studije, programe cjeloživotnog obrazovanja te druge sadržaje važne sadašnjim i budućim studentima.

Razvoj chatbota temelji se na suvremenim tehnologijama umjetne inteligencije, a njegova baza znanja kontinuirano će se nadopunjavati i ažurirati kako bi korisnicima pružala što točnije i potpunije informacije.

Pozivamo sve zainteresirane učenike, maturante i buduće studente da isprobaju novog FOI CHATBOT asistenta i na jednostavan način saznaju sve što ih zanima o studiranju na FOI-ju.