Projekt MUZZA STEM akademija: Udruga organizira radionice za djecu u Knjižnici Špansko

I ovoga ljeta Udruga MUZZA nastavlja poticati dječju znatiželju, kreativnost i ljubav prema znanosti kroz projekt MUZZA STEM akademija, u sklopu kojeg organizira ciklus edukativnih radionica iz područja astronomije namijenjenih mlađim osnovnoškolcima.

Radionice će se održavati od 29. lipnja do 3. srpnja, svakoga dana od 12:00 do 14:00 sati, u Knjižnici Špansko jug, a namijenjene su djeci u dobi od 7 do 10 godina.

Za sve radionice je obvezna prethodna prijava putem qr koda ili naše web stranice. Maksimalan broj sudionika na radionicama je 15 sudionika.

Kroz zanimljive aktivnosti, pokuse, kreativne zadatke i interaktivno učenje, polaznici će upoznati osnove astronomije, istraživati Sunčev sustav, planete, zvijezde i druge nebeske pojave te razvijati znanstvenu znatiželju i istraživački duh. Program je osmišljen na način koji djeci omogućuje učenje kroz igru, promatranje i praktičan rad.

Koji je cilj radionice?

Cilj radionica je približiti STEM područja najmlađima te ih potaknuti na istraživanje svijeta koji nas okružuje, ali i svemira koji se prostire iznad nas. Sudjelovanjem u radionicama djeca će razvijati vještine opažanja, logičkog zaključivanja, postavljanja pitanja i timskog rada. Pozivamo sve zainteresirane roditelje i djecu da nam se pridruže na ovom uzbudljivom putovanju kroz svemir i otkriju koliko znanost može biti zabavna.

Aktivnosti se provode u sklopu projekte MUZZA STEM akademija – STEMA. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda +. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske Komisije. Ni Europska unija niti Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.