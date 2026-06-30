Pravni fakultet u Zagrebu okupio međunarodne eksperte za autorsko pravo: Naglasak je na novoj tehnologiji

Ovogodišnja ljetna škola održava se na temu autorskih prava u digitalnoj eri. Autorsko pravo i dalje zaostaje za izazovima umjetne inteligencije.

Hrvatska je sjajno implementirala sve europske i međunarodne propise u području autorskog prava, pa i one za digitalno okružje, no izazov je nedostatak adekvatne regulacije na europskoj te još više međunarodnoj digitalnoj sceni. Jedna je ovo od ključnih poruke s otvorenja treće po redu ljetne škole Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 'Zagreb Law Summer School'.

Ovogodišnja škola održava se na temu autorskih prava u digitalnoj eri, od 29. lipnja do 10. srpnja i okuplja istaknute međunarodne i domaće znanstvenike, pravnike i druge eksperte specijalizirane za autorsko pravo.

Bogat program je otvorila glavna koordinatorica ljetne škole prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković, inače i novoizabrana dekanica Pravnog fakulteta u Zagrebu, koja će mandat preuzeti u listopadu ove godine.

Odaziv na ljetnu školu obuhvaća studente iz cijele Europe i SAD-a

'Sadašnji autorskopravni okvir u digitalnom svijetu ne odgovara izazovima masovnog korištenja autorskih djela u svim sektorima kreativnih, kulturnih industrija, u znanosti. Djela se koriste na način koji se protivi legitimnim interesima autora i drugih dionika spomenutih industrija. Naime, ovo pravo koje danas imamo puno je naklonjenije velikim tehnološkim kompanijama i proizvođačima alata umjetne inteligencije nego kreativnom sektoru', upozorila je Matanovac Vučković.

Dodaje kako je odaziv na ljetnu školu sjajan, obuhvaća studente iz cijele Europe, ali i SAD-a, zahvaljujući između ostaloga i činjenici da je Hrvatsko društvo skladatelja ove godine dodijelilo 10 stipendija. Napominje kako je kombinacija profesora i stručnjaka iz prakse daje vrijednost sadržaju i raznolikosti prezentacije ljetne škole te kako Škola pokazuje da je Zagreb na karti svijeta prepoznat kao mjesto gdje se može jako dobro učiti o autorskom pravu i odnosu prema umjetnoj inteligenciji.

Kreativnost iznad ili ispod tehnologije?

'Govorimo o autorskom pravu u medijima, u digitalnom okružju, u suvremenim alatima umjetne inteligencije i naglasak nam je na suvremenim izazovima. Moramo smjestiti kreativnost na ljestvici vrijednosti. Želimo li ju staviti iznad ili ispod tehnologije? Za autorskopravni sustav, možda puno više nego za druga pravna područja, upravo međunarodna perspektiva mora biti zastupljena u kvalitetnom poučavanju', istaknula je Matanovac Vučković.

Škola je namijenjena studentima prava, politologije i sociologije te stručnjacima, a čine je četiri ključne komponente – aktualna rasprava o poveznici između autorskog prava i AI-a u kontekstu opstanka kreativnih industrija, medija, umjetnosti, autorskog rada i znanosti. Pozicioniranje Pravnog fakulteta u Zagrebu kao regionalnog akademskog središta za raspravu o pravu i novim tehnologijama, jedinstvena je prilika za rad s vrhunskim ekspertima iz raznih dijelova svijeta u Zagrebu i visoka razina kvalitete polaznika.

U ulozi predavača naći će se i međunarodni stručnjaci prof. dr. Stef van Gompel i dr. Uroš Ćemalović, prof. dr. sc. Igor Gliha, prof. dr. sc. Tihomir Katulić, izv. prof. dr. sc. Ivana Kanceljak, dr. sc. Antonija Ivančan i dr. sc. Marko Stilinović s Pravnog fakulteta u Zagrebu, izv. prof. dr. sc. Ivana Kunda (Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci), Katarina Radić. Svoja će znanja i iskustva podijeliti i članovi istraživačkog tima projekta CopyrightAI-balans Dino Gliha i Aco Momčilović, Boris Trupčević te Nenad Marčec (HDS ZAMP).

Detalji o programu konferencije dostupni su ovdje.