MUZZA u srpnju organizira edukativne radionice za djecu u zagrebačkim knjižnicama

Udruga MUZZA organizira radionice u kojima će djeca kroz igru i istraživanje upoznati planete, zvijezde i svemir, ali i učiti o očuvanju okoliša.

Udruga MUZZA tijekom srpnja organizira niz edukativnih radionica iz područja astronomije i održivog razvoja za predškolce i mlađe osnovnoškolce u nekoliko zagrebačkih knjižnica. Kroz interaktivne aktivnosti, igru i istraživanje djeca će imati priliku upoznati svijet astronomije, otkriti zanimljivosti o planetima, zvijezdama i svemiru te razvijati svijest o važnosti održivog razvoja i očuvanja okoliša.

Radionice astronomije za mlađe osnovnoškolce u knjižnici Gajnice, Meksička ulica 6, održat će se 1. srpnja u 10 sati, te 3. srpnja u 10 sati i radionica programiranja održat će se 2. srpnja u 15 sati. U knjižnici Špansko-jug, Ul. Slavka Batušića 4, radionice astronomije za mlađe osnovnoškolce održavat će se 1., 2. i 3. srpnja od 12 do 14 sati.

Predškolci i mlađi osnovnoškolci moći će sudjelovati na radionicama održivosti i astronomije u knjižnici Kustošija, koje će se održati 6., 8. i 10. srpnja od 10 do 14 sati. U knjižnici Voltino, Ulica Dragutina Golika 36, radionice programiranja na papiru za predškolce i mlađe osnovnoškolce održat će se 7. i 9. srpnja od 15 do 17 sati.

MUZZA-ine radionice osmišljene su kako bi djeci na zabavan i pristupačan način približile znanstvene teme te ih potaknule na istraživanje, kreativno razmišljanje i učenje kroz iskustvo. Sudionici će kroz raznovrsne aktivnosti stjecati nova znanja o svemiru, prirodi i održivom načinu života u poticajnom i kreativnom okruženju.

Za sudjelovanje na svim radionicama potrebna je prethodna prijava. Sve informacije o prijavama, uvjetima sudjelovanja i raspoloživim mjestima dostupne su na web stranici www.muzza.hr.

Pozivamo sve zainteresirane roditelje i djecu da nam se pridruže i provedu dio ljetnih praznika uz zabavne i edukativne aktivnosti koje spajaju znanost, istraživanje i brigu za okoliš.

Radionice se provode u sklopu projekte MUZZA STEM akademija. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda +. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske Komisije. Ni Europska unija niti Europske komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih.