Kreativne STEM radionice stižu u Zaprešić i ovo ljeto: Postani inženjer na jedan dan!

Djeca u sklopu STEM radionica imaju priliku graditi nebodere i katapulte od svakodnevnih materijala, a potom testirati njihovu otpornost na potres.

Pozivamo svu djecu da nam se pridruže na kreativnim i zanimljivim radionicama iz područja STEM-a u tri različita termina tijekom mjeseca srpnja u prostorijama gradske knjižnice u Zaprešiću.



Želiš naučiti kako graditi zgrade i katapulte od svakodnevnih materijala te naučiti više o svijetu građevine i postati inženjer ili inženjerka na jedan dan? Pridruži nam se i nauči nešto novo!

Kada:

2.7.2026. (četvrtak) od 14:00 do 15:00 sati

(četvrtak) od do sati 8.7.2026. (srijeda) od 10:00 do 11:00 sati

(srijeda) od do sati 9.7.2026. (četvrtak) od 14:00 do 15:00 sati

Gdje: Knjižnice grada Zagreba, gradska knjižnica Ante Kovačića, Trg žrtava fašizma 6,10290 Zaprešić

Sudjelovanje: besplatno

Tijekom radionice djeca će imati priliku projektirati i graditi vlastite nebodere koristeći jednostavne i lako dostupne materijale. Nakon izgradnje slijedi najzanimljiviji dio: testiranje otpornosti konstrukcija na potres!

Kroz igru, kreativnost i praktičan rad sudionici će imati priliku razvijati vještine rješavanja problema i inovativnog razmišljanja. Radionica, kao i sam projekt, dio je STEM aktivnosti usmjerenih na približavanje znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike djeci na zabavan i interaktivan način.

Veselimo se druženju i zajedničkom istraživanju svijeta građevinarstva!

Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. 2027.

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