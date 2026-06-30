Karlovac dobiva male inženjere: Dođi na kreativne STEM radionice, izgradi, lansiraj, nauči!

Besplatne STEM radionice dolaze u Karlovac, gdje djeca na jedan dan mogu osjetiti kako je to biti građevinar i arhitekt.

Što te čeka?

Kreativne STEM radionice na kojima svakodnevni predmeti postaju građevinski materijal za zgrade iz mašte i prave male katapulte.

Zašto je Karlovac savršeno mjesto za radionice iz svijeta građevine?

Karlovac je pravi inženjerski dragulj! Njegovi osnivači su morali osmisliti složen sustav obrambenih jarkova ispunjenih vodom, pretvarajući močvarno tlo u utvrdu u obliku zvijezde. To je dokaz da uz malo znanja i puno mašte možemo izgraditi baš sve! Budi i ti dio nove generacije graditelja. Pridruži nam se i nauči nešto novo!

Kada?

4.7.2026 (subota) od 10:30 do 11:30 sati

11.7.2026 (subota) od 10:30 do 11:30 sati

Gdje: “Zelena knjižnica”, izdvojeni odjel Gradske knjižnice “Ivan Goran Kovačić”, Ul. Branka Čavlovića Čavleka 1a, 47000 Karlovac

Sudjelovanje: besplatno

Na našim radionicama djeca postaju pravi mali arhitekti i građevinari. Koristeći jednostavne materijale, projektirat će i graditi vlastite nebodere, a zatim ih čeka najuzbudljiviji izazov: testiranje na 'potres'!

Kroz zabavu i praktičan rad razvijamo kreativnost, inovativnost i vještine rješavanja problema. Ova STEM aktivnost osmišljena je da djeci približi znanost, tehnologiju, inženjerstvo i matematiku na potpuno interaktivan način. Pridružite nam se u uzbudljivom istraživanju svijeta građevine!

Veselimo se druženju i zajedničkom istraživanju svijeta građevinarstva!

Projekt STEM: Inženjeri budućnosti provodi IPMA Hrvatska, a sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatske udruge za upravljanje projektima i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.