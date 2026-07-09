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Zadarski student Krešo Vrgoč zlatni na jiu jitsu turniru ADCC Croatia Open 2026

srednja.hr

09. srpanj 2026.

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Zadarski student Krešo Vrgoč zlatni na jiu jitsu turniru ADCC Croatia Open 2026

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Student sestrinstva i uspješan sportaš. Otkrij kako Krešo uspijeva uskladiti studij i sportsku karijeru u jiu-jitsu.

Krešo Vrgoč, student sestrinstva na Odjelu za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru, ostvario je novi veliki uspjeh u sportskoj karijeri: na međunarodnom jiu jitsu turniru 'ADCC Croatia Open 2026', koji se ovog vikenda održavao u ŠC Višnjik, osvojio je prvo mjesto u svojoj konkurenciji te tako nastavio niz uspjeha započet u rodnom Sinju, a nastavljen dolaskom na studij i treniranjem u Jiu Jitsu klubu Zadar.

Plemeniti poziv koji je odabrao nije u suprotnosti sa sportom kojim se bavi: kaže kako to nije sport grubijana, nego ljudi koji su samopouzdani te žele učiti, napredovati i razvijati karakter jednako kao i borilačke vještine.

- Jiu-jitsu je sport ljudi koji kroz disciplinu, poštovanje i samokontrolu žele postati bolja verzija sebe. Ja sam bio opčinjen njime od malih dana i htio sam ga trenirati u Sinju, ali kako tamo nije bilo mogućnosti za treniranje ovog sporta, krenuo sam s MMA-om. Roditelji su me napokon pustili nakon godinu dana nagovaranja i jedva sam dočekao taj prvi trening. Trener mi je bio profesor tjelesnog Mate Labrović, kojemu mnogo dugujem za ovo što sam postigao. Upoznao sam se s MMA-om, ali mene je uvijek više zanimao taj donji dio, borba na parteru, hrvanje. Išao sam na grappling natjecanja, a 2023. osvojio sam državno prvenstvo u grapplingu za juniore, na kojemu sam pobijedio u sve tri borbe, govori Krešo.

Pri odabiru grada za studiranje sestrinstva tražio je sredinu u kojoj bi se mogao razvijati i u sportu. Zadar mu se učinio dobrim gradom za studente, nije daleko od Sinja, a u njemu djeluje i najbolji klub u kojemu može napredovati.

- Ovdje sam dobio priliku raditi s najboljim trenerima u Hrvatskoj Lukom Vuksanom, inače prvakom svijeta u jiu-jitsuu, Damirom Šalinom koji vodi klub već 20 godina i Tinom Vuksanom i tu sam najbrže napredovao. Želim zahvaliti i svojim profesorima s Odjela za zdravstvene studije jer imaju razumijevanja za moje odlaske na natjecanja i bavljenje sportom, kaže Krešo.

Prvi veliki rezultati bili su vidljivi prošle godine kada je na Croatian Jiu-Jitsu Cupu 2025. osvojio tri zlatne medalje. Sudjelovao je i na brojnim turnirima: na Sarajevo Grappling Championshipu bio je prvi, a dvije godine zaredom drugi, na državnom prvenstvu Hrvatske u grapplingu u jakoj seniorskoj konkurenciji bio je treći s dvije pobjede i porazom od daleko iskusnijeg protivnika. U juniorskoj konkurenciji osvojio je prvo mjesto.

- Želio bih se okušati i na nekom studentskom natjecanju, a kako jiu jitsu nije uvršten u program UniSporta, vjerojatno ću se okušati u hrvanju, iako se radi o dosta drugačijem sportu.

Kaže kako nastoji paralelno usklađivati studij i sportske obaveze. Iako mu raspored predavanja ponekad otežava redovite odlaske na treninge, uglavnom uspijeva sve organizirati. Jedini dan bez treninga, kaže, jest nedjelja, dok su svi ostali dani ispunjeni radom - bilo u teretani, bilo na jiu-jitsuu. Ponekad je intenzitet veći, ponekad manji, ali gotovo svakodnevno odradi barem jedan oblik treninga.

Posebno naglašava važnost podrške koju ima izvan sporta, od obitelji i djevojke, ali i kolega s fakulteta koji razumiju njegov ritam života, pa i činjenicu da će često trening staviti ispred druženja. Sport mu, kaže, pomaže i u nošenju sa stresom i pritiskom.

- Sigurno da sport pomaže i zbog stresa. Kad ideš na turnire, svi gledaju, imaš pritisak i strah od poraza. Nakon toga ti neke druge situacije, poput ispita, budu puno lakše, nemaš taj osjećaj da te netko želi srušiti ili poniziti.

Iskustvo s natjecanja pomoglo mu je da se lakše nosi sa stresnim situacijama i u svakodnevnom životu.

- Meni je studij takav da znam zašto učim. Nije to samo bubanje. Stvarno učiš, pa onda dođeš na praksu i vidiš zašto si učio određene stvari. Na taj način studij dobiva puni smisao jer se teorijsko znanje povezuje s praksom.

Posao koji ga čeka opisuje kao zahtjevniji, ali i smislen, jer uključuje rad s ljudima, a i sam je po prirodi komunikativan, voli društvo i rad s ljudima. Trenutačno je završio drugu godinu studija te ističe kako će nakon preddiplomskog obrazovanja odlučiti o daljnjim koracima, 'korak po korak'.

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