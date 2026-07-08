Ljetni ciklus STEM aktivnosti stiže u Zaprešić, Sesvete i Sisak

STEM Akademija u srpnju gostuje u Zaprešiću, Sesvetama i Sisku. Saznaj kad možeš besplatno sudjelovati u interaktivnim radionicama vezanim uz AI.

Program STEM Akademija: Nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), i tijekom srpnja 2026. nastavlja s javnim STEM aktivnostima u knjižnicama diljem Hrvatske. Ovoga puta STEM Akademija gostovat će u Zaprešiću, Sesvetama i Sisku, gdje će posjetitelji imati priliku sudjelovati u interaktivnim sadržajima posvećenima suvremenim tehnologijama i umjetnoj inteligenciji.

Kroz kratke razgovore, praktične zadatke i zanimljive demonstracije sudionici će moći istražiti kako funkcioniraju alati umjetne inteligencije, gdje ih susrećemo u svakodnevnom životu te zašto je važno razvijati kritičko razmišljanje i odgovoran odnos prema digitalnim tehnologijama.

Aktivnosti su prilagođene svim zainteresiranim posjetiteljima te osmišljene kako bi STEM područje približile na jednostavan, razumljiv i zanimljiv način.

Gradska knjižnica Ante Kovačić, Zaprešić

8. srpnja 2026., od 10:00 do 11:00 sati

9. srpnja 2026., od 14:00 do 15:00 sati

Trg žrtava fašizma 6, Zaprešić

STEM Akademija održat će dva termina u Gradskoj knjižnici Ante Kovačić, tijekom kojih će posjetitelji moći upoznati mogućnosti umjetne inteligencije kroz interaktivne aktivnosti i razgovor s edukatorima.

Knjižnica Sesvete

10. srpnja 2026., od 12:00 do 13:00 sati

Trg D. Domjanića 6, Sesvete

U Knjižnici Sesvete STEM Akademija predstavit će edukativne sadržaje koji približavaju suvremene tehnologije i potiču razvoj digitalne pismenosti kroz praktične zadatke i aktivnosti.

Narodna knjižnica i čitaonica Vlado Gotovac, Sisak

15. srpnja 2026., od 11:15 do 12:15 sati

Trg Ljudevita Posavskog 1, Sisak

Još jedno srpanjsko gostovanje održat će se u Narodnoj knjižnici i čitaonici Vlado Gotovac u Sisku, gdje će STEM Akademija posjetiteljima približiti umjetnu inteligenciju kroz zanimljive demonstracije, razgovore i interaktivne zadatke.

Sve aktivnosti su besplatne i otvorene za javnost, bez potrebe za prethodnom prijavom.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se diljem Hrvatske s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima.

Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.