Održana Ljetna škola Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 29. lipnja do 10. srpnja 2026. održana je, treća po redu, Ljetna škola pod nazivom 'Copyright Law in the Digital Era - Media, Creativity and AI', međunarodni obrazovni program koji je okupio studente i alumne prava, javne uprave i informacijskih tehnologija te predavače iz Hrvatske i inozemstva.
Ovogodišnja Ljetna škola bila je posvećena jednom od najaktualnijih pravnih područja suvremenog digitalnog društva - autorskom pravu u vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja, novih oblika stvaranja i širenja sadržaja te izazova koje donosi umjetna inteligencija.
Sudionici Škole su kroz dvotjedni interdisciplinarni program imali priliku istraživati odnos autorskog prava, medija, kreativnosti i novih tehnologija kroz predavanja, radionice i rasprave s domaćim i međunarodnim stručnjacima.
U prvom tjednu program je obuhvatio temeljna pitanja međunarodnog i europskog sustava zaštite autorskog prava, uključujući teme:
- međunarodnih i europskih okvira autorskog prava (Bernska konvencija, TRIPS, WIPO, InfoSoc i DSM direktive) (prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković)
- autorskog prava u digitalnom okruženju - od digitalnog kopiranja do generativne umjetne inteligencije (izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić)
- važnosti autorskog prava u 21. stoljeću (prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković)
- autorskog prava kao ljudskog prava i kulturne vrijednosti (prof. dr. sc. Igor Gliha)
- sudske prakse Suda Europske unije u području autorskog prava, kriterija originalnosti i prava autora (prof. dr. sc. Stef van Gompel)
- autorskog prava i srodnih prava u Hrvatskoj (prof. dr. sc. Igor Gliha)
- autorskog prava i medijskog prava, uključujući prava novinara, nakladnika i radiodifuznih organizacija (g. Boris Trupčević i prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković)
- kolektivnog ostvarivanja autorskih prava iz komparativne perspektive (prof. dr. sc. Stef van Gompel)
- praktičnih izazova autorskog prava u medijima kroz radionicu (g. Boris Trupčević)
Tijekom programa, sudionici su imali priliku upoznati Zagreb kroz organizirani obilazak grada, a društveni dio programa dodatno je obogaćen zajedničkom večerom dobrodošlice u restoranu Boban te posjetom Muzeju prekinutih veza.
U drugom tjednu fokus je bio na izazovima koje digitalna transformacija i umjetna inteligencija donose području autorskog prava. Predavanja i rasprave uključivale su teme:
- tekstualnog i podatkovnog rudarenja u europskom i komparativnom pravu (gđa Katarina Radić, pravna savjetnica u HDS ZAMP-u)
- autorskog prava i audiovizualnih djela u doba umjetne inteligencije (dr. Uroš Ćemalović)
- etike kreativnosti uz pomoć umjetne inteligencije (g. Aco Momčilović i prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković)
- prekogranične provedbe autorskih prava (prof. dr. sc. Ivana Kunda)
- provedbe autorskih prava i internetskog piratstva (dr. Uroš Ćemalović)
- generativne umjetne inteligencije iz pravne perspektive (dr. sc. Dino Gliha)
- iznimki i ograničenja autorskog prava u EU-u u doba umjetne inteligencije (dr.sc. Antonija Ivančan)
- glazbene industrije i ravnoteže između autora, nakladnika, izvođača i diskografskih kuća (g. Nenad Marčec, glavni direktor HDS ZAMP-a).
Poseban dio programa činile su panel-rasprave 'AI, Art and the Future of Creativity' te 'The Future of Copyright in Europe', tijekom kojih su predavači i studenti raspravljali o budućnosti kreativnosti, ulozi umjetne inteligencije i smjerovima razvoja europskog autorskopravnog sustava.
Program je završen završnim ispitom, podjelom certifikata o sudjelovanju i završnim prijemom održanim na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Zahvaljujemo svim sudionicima na angažmanu i doprinosu uspješnoj realizaciji ovogodišnje Ljetne škole, kao i svim predavačima na dijeljenju znanja i iskustava. Posebnu zahvalnost upućujemo ovogodišnjem sponzoru programa Hrvatskom društvu skladatelja - ZAMP-u i voditeljici programa prof. dr. sc. Romani Matanovac Vučković na stručnom vodstvu i oblikovanju ovogodišnjeg izdanja.
Radujemo se budućim izdanjima Ljetne škole i nastavku međunarodne akademske suradnje!