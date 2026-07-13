Održana Ljetna škola Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zagrebački Pravni fakultet po treći je put ugostio međunarodnu Ljetnu školu o autorskom pravu i AI. Program je okupio stručnjake iz cijele Europe.

Na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu od 29. lipnja do 10. srpnja 2026. održana je, treća po redu, Ljetna škola pod nazivom 'Copyright Law in the Digital Era - Media, Creativity and AI', međunarodni obrazovni program koji je okupio studente i alumne prava, javne uprave i informacijskih tehnologija te predavače iz Hrvatske i inozemstva.

Ovogodišnja Ljetna škola bila je posvećena jednom od najaktualnijih pravnih područja suvremenog digitalnog društva - autorskom pravu u vremenu ubrzanog tehnološkog razvoja, novih oblika stvaranja i širenja sadržaja te izazova koje donosi umjetna inteligencija.

Sudionici Škole su kroz dvotjedni interdisciplinarni program imali priliku istraživati odnos autorskog prava, medija, kreativnosti i novih tehnologija kroz predavanja, radionice i rasprave s domaćim i međunarodnim stručnjacima.

U prvom tjednu program je obuhvatio temeljna pitanja međunarodnog i europskog sustava zaštite autorskog prava, uključujući teme:

međunarodnih i europskih okvira autorskog prava (Bernska konvencija, TRIPS, WIPO, InfoSoc i DSM direktive) ( prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković )

) autorskog prava u digitalnom okruženju - od digitalnog kopiranja do generativne umjetne inteligencije ( izv. prof. dr. sc. Tihomir Katulić )

) važnosti autorskog prava u 21. stoljeću ( prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković )

) autorskog prava kao ljudskog prava i kulturne vrijednosti ( prof. dr. sc. Igor Gliha )

) sudske prakse Suda Europske unije u području autorskog prava, kriterija originalnosti i prava autora ( prof. dr. sc. Stef van Gompel )

) autorskog prava i srodnih prava u Hrvatskoj ( prof. dr. sc. Igor Gliha )

) autorskog prava i medijskog prava, uključujući prava novinara, nakladnika i radiodifuznih organizacija ( g. Boris Trupčević i prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković )

i ) kolektivnog ostvarivanja autorskih prava iz komparativne perspektive ( prof. dr. sc. Stef van Gompel )

) praktičnih izazova autorskog prava u medijima kroz radionicu (g. Boris Trupčević)

Tijekom programa, sudionici su imali priliku upoznati Zagreb kroz organizirani obilazak grada, a društveni dio programa dodatno je obogaćen zajedničkom večerom dobrodošlice u restoranu Boban te posjetom Muzeju prekinutih veza.

U drugom tjednu fokus je bio na izazovima koje digitalna transformacija i umjetna inteligencija donose području autorskog prava. Predavanja i rasprave uključivale su teme:

tekstualnog i podatkovnog rudarenja u europskom i komparativnom pravu ( gđa Katarina Radić, pravna savjetnica u HDS ZAMP-u)

autorskog prava i audiovizualnih djela u doba umjetne inteligencije ( dr. Uroš Ćemalović )

) etike kreativnosti uz pomoć umjetne inteligencije ( g. Aco Momčilović i prof. dr. sc. Romana Matanovac Vučković )

i ) prekogranične provedbe autorskih prava ( prof. dr. sc. Ivana Kunda )

) provedbe autorskih prava i internetskog piratstva ( dr. Uroš Ćemalović )

) generativne umjetne inteligencije iz pravne perspektive ( dr. sc. Dino Gliha )

) iznimki i ograničenja autorskog prava u EU-u u doba umjetne inteligencije ( dr.sc. Antonija Ivančan )

) glazbene industrije i ravnoteže između autora, nakladnika, izvođača i diskografskih kuća (g. Nenad Marčec, glavni direktor HDS ZAMP-a).

Poseban dio programa činile su panel-rasprave 'AI, Art and the Future of Creativity' te 'The Future of Copyright in Europe', tijekom kojih su predavači i studenti raspravljali o budućnosti kreativnosti, ulozi umjetne inteligencije i smjerovima razvoja europskog autorskopravnog sustava.

Program je završen završnim ispitom, podjelom certifikata o sudjelovanju i završnim prijemom održanim na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zahvaljujemo svim sudionicima na angažmanu i doprinosu uspješnoj realizaciji ovogodišnje Ljetne škole, kao i svim predavačima na dijeljenju znanja i iskustava. Posebnu zahvalnost upućujemo ovogodišnjem sponzoru programa Hrvatskom društvu skladatelja - ZAMP-u i voditeljici programa prof. dr. sc. Romani Matanovac Vučković na stručnom vodstvu i oblikovanju ovogodišnjeg izdanja.

Radujemo se budućim izdanjima Ljetne škole i nastavku međunarodne akademske suradnje!