Geologija dobila svoje natjecanje: U muzeju se okupili najbolji srednjoškolci

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16:12 3 h 14.07.2026
14. srpanj 2026.
Prvo natjecanje iz geologije okupilo je 75 srednjoškolaca iz cijele Hrvatske i pokazalo da je geoznanost sve samo ne dosadna.
Ako vam geologija u školi zvuči kao usputno poglavlje iz udžbenika, jedno novo natjecanje pokazalo je da iza nje stoji puno više. To je znanost koja uključuje istraživanje Zemlje, razumijevanje prirodnih procesa te teme poput potresa, voda, stijena, fosila i klimatskih promjena.
U ponedjeljak, 23. ožujka 2026., u Hrvatskome prirodoslovnom muzeju održano je pilot natjecanje iz geologije za srednjoškolce u organizaciji Hrvatskoga geološkog društva. Sudjelovalo je 75 učenika iz 20 srednjih škola iz cijele Hrvatske (od Dubrovnika i Visa, preko Šibenika i Rijeke, pa Zagreba, Velike Gorice i Varaždina, do Slavonskog Broda).
Za razliku od klasičnih školskih natjecanja, ovo se održalo u prostoru muzeja, što je učenicima dalo potpuno drugačije iskustvo. Hrvatski prirodoslovni muzej omogućio je ne samo prostor za natjecanje, nego i stručno vođeni razgled stalnog postava te projekciju 'Deep Space'. Time je natjecanje dobilo snažnu edukativnu i doživljajnu komponentu jer su učenici znanje povezali s realnim eksponatima i vizualizacijama svemira i Zemlje.
U organizaciji su sudjelovali stručnjaci, nastavnici i studenti, a posebno su se istaknuli studenti-volonteri. Rudarsko-geološko-naftni fakultet (RGNF) i Prirodoslovno-matematički fakultet (PMF) Sveučilišta u Zagrebu aktivno su sudjelovali u provedbi natjecanja. Njihovi predstavnici predstavili su učenicima svoje studijske programe, odgovarali na pitanja o studiranju i mogućnostima karijere te podijelili prigodne promotivne materijale i poklone fakulteta.
Najbolji na natjecanju:
Učenici su nagrađeni novčanim bonovima (150 EUR za prvo mjesto, 100 EUR za drugo mjesto i 50 EUR za treće mjesto), a njihove škole mogle su birati poklon u vrijednosti od 250 EUR, 200 EUR i 150 EUR za potrebe nastave iz geologije, bilo obavezne ili fakultativne. Hrvatski geološki institut osigurao je nagrade za učenike i opremu za škole dok je INA d.d. osigurala ručak za sve sudionike natjecanja.
Iako se geologija pojavljuje u školskim predmetima, često je raspršena kroz različite discipline i učenici je ne doživljavaju kao zasebnu znanost. Upravo zato cilj natjecanja nije samo provjera znanja, nego pokazati kako geologija povezuje biologiju, kemiju, fiziku, geografiju i matematiku te kako objašnjava procese koji oblikuju naš planet.
Zbog velikog interesa učenika i mentora, natjecanje se planira nastaviti i sljedeće godine, uz više praktičnih zadataka i mogućnost terenske aktivnosti. Ako se nastavi trend interesa, natjecanje bi moglo postati jedno od onih koje učenicima prvi put pokažu kako izgleda geologija izvan udžbenika te im možda otvori vrata budućim studijima u području geoznanosti.
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