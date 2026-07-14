Program STEM Akademija: Nove generacije nastavlja ljetna gostovanja diljem Hrvatske

Kroz srpanj program će gostovati u Knjižnici Sesvete i na festivalu u Krapinskim Toplicama, a sve aktivnosti su besplatne i nije potrebna prijava.

Program STEM Akademija: Nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), nastavlja s ljetnim gostovanjima diljem Hrvatske, donoseći STEM sadržaje u knjižnice i na javna događanja. Tijekom srpnja STEM Akademija gostovat će u Knjižnici Sesvete i na BadlKids festivalu u Krapinskim Toplicama, gdje će posjetitelji imati priliku sudjelovati u edukativnim i interaktivnim aktivnostima koje na pristupačan način približavaju suvremene tehnologije i STEM područje.

Prvo gostovanje u srpnju održat će se u Knjižnici Sesvete 16. srpnja 2026., od 14:00 do 15:00 sati, na adresi Trg D. Domjanića 6 u Sesvetama.

U Knjižnici Sesvete održat će se radionica 'Pametni gradovi budućnosti', tijekom koje će sudionici upoznati glavne značajke pametnih gradova te istražiti primjere inovativnih rješenja iz različitih dijelova svijeta. Kroz praktičan i kreativan zadatak osmišljavat će vlastite prijedloge za unapređenje svojih mjesta, škola, parkova ili igrališta, promišljajući kako tehnologija može doprinijeti kvalitetnijem, sigurnijem i održivijem okruženju.

Iduće gostovanje je na BadlKids festivalu u Krapinskim Toplicama, 19. srpnja 2026., od 17:00 do 18:00 sati na adresi ulica Ljudevita Gaja 2.

U sklopu BadlKids festivala, STEM Akademija predstavit će svoj STEM štand s nizom aktivnosti prilagođenih djeci, mladima i obiteljima. Posjetitelji će kroz razgovor i praktične zadatke moći upoznati suvremene tehnologije, okušati se u prepoznavanju AI-generiranih sadržaja te saznati više o odgovornom korištenju umjetne inteligencije.

Sve aktivnosti su besplatne i otvorene za javnost, bez potrebe za prethodnom prijavom.

Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se diljem Hrvatske s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima.

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