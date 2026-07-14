Program STEM Akademija: Nove generacije nastavlja ljetna gostovanja diljem Hrvatske

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16:12 3 h 14.07.2026
14. srpanj 2026.
Kroz srpanj program će gostovati u Knjižnici Sesvete i na festivalu u Krapinskim Toplicama, a sve aktivnosti su besplatne i nije potrebna prijava.
Program STEM Akademija: Nove generacije, koji provodi Hrvatski ured za kreativnost i inovacije (HUKI), nastavlja s ljetnim gostovanjima diljem Hrvatske, donoseći STEM sadržaje u knjižnice i na javna događanja. Tijekom srpnja STEM Akademija gostovat će u Knjižnici Sesvete i na BadlKids festivalu u Krapinskim Toplicama, gdje će posjetitelji imati priliku sudjelovati u edukativnim i interaktivnim aktivnostima koje na pristupačan način približavaju suvremene tehnologije i STEM područje.
Prvo gostovanje u srpnju održat će se u Knjižnici Sesvete 16. srpnja 2026., od 14:00 do 15:00 sati, na adresi Trg D. Domjanića 6 u Sesvetama.
U Knjižnici Sesvete održat će se radionica 'Pametni gradovi budućnosti', tijekom koje će sudionici upoznati glavne značajke pametnih gradova te istražiti primjere inovativnih rješenja iz različitih dijelova svijeta. Kroz praktičan i kreativan zadatak osmišljavat će vlastite prijedloge za unapređenje svojih mjesta, škola, parkova ili igrališta, promišljajući kako tehnologija može doprinijeti kvalitetnijem, sigurnijem i održivijem okruženju.
Iduće gostovanje je na BadlKids festivalu u Krapinskim Toplicama, 19. srpnja 2026., od 17:00 do 18:00 sati na adresi ulica Ljudevita Gaja 2.
U sklopu BadlKids festivala, STEM Akademija predstavit će svoj STEM štand s nizom aktivnosti prilagođenih djeci, mladima i obiteljima. Posjetitelji će kroz razgovor i praktične zadatke moći upoznati suvremene tehnologije, okušati se u prepoznavanju AI-generiranih sadržaja te saznati više o odgovornom korištenju umjetne inteligencije.
Sve aktivnosti su besplatne i otvorene za javnost, bez potrebe za prethodnom prijavom.
Projekt STEM Akademija: Nove generacije sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a provodi se diljem Hrvatske s ciljem popularizacije STEM područja među djecom i mladima.
Sufinancirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja samo su autorova i ne odražavaju nužno službena stajališta Europske unije ili Europske komisije. Ni Europska unija ni Europska komisija ne mogu se smatrati odgovornima za njih. Ovaj projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Stajališta izražena u ovom članku isključiva su odgovornost Hrvatskog ureda za kreativnost i inovacije i ne odražavaju nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.
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