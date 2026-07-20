Studentice Agronomskog fakulteta osvojile međunarodni hackathon inovacijom za održiviju kupnju odjeće

Četiri studentice osvojile su prvo mjesto na međunarodnom natjecanju u Budimpešti. Njihova aplikacija ReWear Scan otkriva koliko je odjeća održiva.

Četiri studentice Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pokazale su kako se dobra ideja, timski rad i malo hrabrosti mogu pretvoriti u međunarodni uspjeh. Leda Peršak, Lorena Mioč, Marta Miloslavić i Tara Goluža osvojile su prvo mjesto na međunarodnom 2nd CEEPUS#TASA Green Hackathonu u Budimpešti, gdje su među devet timova iz različitih europskih zemalja predstavile inovativno rješenje za održiviju kupnju odjeće.

Njihov projekt ReWear Scan zamišljen je kao mobilna aplikacija koja korisnicima omogućuje da skeniranjem barkoda ili QR koda na odjevnom predmetu u nekoliko sekundi dobiju informacije o njegovoj održivosti. Aplikacija bi prikazivala podatke o sastavu materijala, podrijetlu proizvoda, održivosti proizvodnje i transparentnosti proizvođača, čime bi kupcima olakšala donošenje informiranih odluka.

Ideja nije nastala slučajno. Studentice su prije razvoja projekta provele istraživanje među mladima kako bi otkrile što utječe na njihove kupovne navike. Rezultati su pokazali da većina ispitanika smatra održivu modu važnom, ali pri kupnji i dalje najčešće prevladaju cijena, dostupnost proizvoda i ustaljene navike. Upravo je zato njihov cilj bio održive informacije učiniti jednostavnima i dostupnima u trenutku kupnje.

Na hackathonu su studenti iz različitih europskih zemalja tražili inovativna rješenja za izazove održivosti. Zagrebački tim posebno se istaknuo povezivanjem istraživanja tržišta, digitalnih tehnologija, održivosti i poduzetništva u konkretan poslovni koncept, što je na kraju prepoznao i međunarodni stručni žiri.

Njihov uspjeh pokazuje i koliko se područje agronomije danas razvilo. Osim proizvodnje hrane, studenti Agronomskog fakulteta sve se više bave održivošću, digitalnim inovacijama, poduzetništvom i analizom ponašanja potrošača, razvijajući rješenja za stvarne društvene i gospodarske izazove.

Mentorica pobjedničkog tima, asistentica Tajana Štriga, istaknula je kako ovakva međunarodna natjecanja studentima pružaju priliku da rade na stvarnim problemima, surađuju s kolegama iz drugih zemalja i steknu iskustva koja će im koristiti na tržištu rada. Upravo je povezivanje teorije i prakse, naglašava, jedna od najvećih vrijednosti studija Agrobiznis i ruralni razvitak na Agronomskom fakultetu.

Više informacija o studiju i aktivnostima Agronomskog fakulteta dostupno je na službenim mrežnim stranicama Fakulteta.